Svetová jednotka na Australian Open otočila zápas, Serena uštedrila súperke „kanára“ (video)

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Austrálska tenistka a aktuálna svetová jednotka Ashleigh Bartyová pokračuje vo svojom víťaznom ťažení. V úvodnom kole domáceho grandslamu Australian Open si poradila s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou v troch setoch 5:7, 6:1, 6:1. V tomto stretnutí si pomohla desiatimi esami a na ceste do druhého kola ju nezastavilo ani 30 nevynútených chýb.S postupom nemala problém ani Serena Williamsová, ktorá zdolala Rusku Anastasiu Potapovovú jednoznačne 6:0, 6:3. Americká legenda sa na kurte nezdržala ani hodinu a vykročila v ústrety zisku 24. grandslamového titulu."Cítim, že som začala veľmi dobre. V prvom sete som bola veľmi silná, na čom som neskôr stavala. Myslím si, že na tomto turnaji sa môžem stále zlepšovať," povedala 38-ročná Američanka na tlačovej konferencii.Američanka Kristie Ahnová mala v pondelok šancu ukončiť kariéru lúčiacej sa Dánky Caroline Wozniackej, ale v Melbourne si balí kufre po prehre 1:6, 3:6. Víťazka z roku 2018 potrebovala na postup do 2. kola 85 minút."Cítim sa dobre, prvé kolo je vždy lotéria, najmä ak si uvedomím, že toto je môj posledný turnaj. Sú v tom veľké emócie, ale snažila som sa ich kontrolovať. Myslím si, že sa mi to podarilo veľmi dobre," uviedla bývalá svetová jednotka Wozniacka na webe WTA.