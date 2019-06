Svetová obchodná organizácia varuje pred nárastom bariér v G20

Delegáti kráčajú pred sídlom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 24. júna (TASR) - Skupina 20 najväčších ekonomík sveta, G20, vybudovala od októbra do mája 20 nových obchodných reštrikcií pokrývajúcich obchod v hodnote 335,9 miliardy USD (294,80 miliardy eur), uviedla v pondelok Svetová obchodná organizácia (WTO) a varovala, že sa chystajú ďalšie bariéry.Spoločne s bariérami pokrývajúcimi obchod v hodnote 480,9 miliardy USD prijatými v predchádzajúcom období to predstavuje "" importných reštrikcií, uviedla WTO v pravidelnej správe o obchode pred summitom lídrov G20, ktorí sa tento týždeň stretnú v japonskej Osake." uviedol šéf WTO Roberto Azevedo. "" varoval.WTO dodala, že sa uvažuje o ďalších významných obchodných reštrikciách, ktoré by ešte zvýšili problémy a neistotu v globálnej ekonomike.Správa WTO tiež uviedla, že ekonomiky G20 takisto počas uvedeného obdobia implementovali 29 opatrení na zníženie obchodných bariér pokrývajúcich 397,2 miliardy USD. Aj keď počet liberalizačných opatrení prevýšil počet reštriktívnych opatrení, jeho mesačný priemer bol najnižší, odkedy to WTO začala v máji 2012 monitorovať. Naopak, nové reštriktívne opatrenia boli 3,5-krát vyššie.(1 EUR = 1,1394 USD)