Svetová organizácia cestovného ruchu načrtla dva scenáre oživenia turizmu, nádej vkladá do vakcín i COVID pasu

S oživením počítajú v júli

Vyhliadky sú opatrné

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) načrtla dva scenáre možného oživenia tohto segmentu v druhej polovici roka 2021. Uvedená inštitúcia poskytla prognózy po vydaní ostatného vydania turistického barometra, ktorý poukázal na to, že ničivý dopad pandémie koronavírusu pokračuje aj v tomto kalendárnom roku.Podľa spomenutého barometra v januári 2021 v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška poklesol počet zahraničných turistov o 87 %. „Povinné testovanie, karanténa a v niektorých prípadoch úplné uzavretie hraníc bránili obnoveniu medzinárodného cestovania. Distribúcia vakcín a rýchlosť očkovania boli navyše pomalšie, ako sa očakávalo, čo ešte viac oddialilo reštart cestovného ruchu,“ uviedla organizácia.Scenáre UNWTO týkajúce sa oživenia cestovného ruchu vychádzajú z mnohých faktorov, predovšetkým z rozsiahlejšieho zrušenia cestovných obmedzení, úspechu vakcinačných kampaní a zavedenia zosúladených protokolov, ako sú digitálne zelené osvedčenia, ktoré navrhuje Európska komisia. Prvý scenár počíta s oživením cestovného ruchu v júli, čo by mohlo spôsobiť 66-percentný nárast počtu zahraničných turistov na rok 2021 v porovnaní s historickými minimami z roku 2020. V takom prípade by bol počet turistov v zahraničí stále o 55 % nižší ako čísla zaznamenané v roku 2019.Druhý scenár počíta s potenciálnym oživením turistického sektora v septembri, čo by viedlo k 22-percentnému nárastu počtu zahraničných turistov a bolo by to o 67 % menej ako v roku 2019.„Vyhliadky na zvyšok roka sú naďalej opatrné, pretože UNWTO stále požaduje silnejšiu koordináciu cestovných protokolov medzi jednotlivými krajinami, aby sa zaistil bezpečný reštart cestovného ruchu a zabránilo sa ďalšiemu roku veľkých strát v tomto odvetví,“ uviedla UNWTO.