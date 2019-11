Svetová produkcia vína tento rok klesla v priemere o 10 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. novembra (TASR) - Produkcia vína vo svete klesla v tomto roku v priemere o 10 %. Dôvodom je nepriaznivé počasie v kľúčových regiónoch, ako Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Uviedla to tento týždeň vo svojom prvom odhade Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).Ako OIV informovala, podľa predbežných odhadov dosiahla tohtoročná produkcia vína 263 miliónov hektolitrov. Na porovnanie, v roku 2018 to bolo 294 miliónov hektolitrov. Odhadované údaje však neznamenajú až taký problém, keďže minuloročná produkcia bola mimoriadne vysoká.Najväčší pokles produkcie podľa odhadov OIV zaznamenalo tento rok Španielsko. V tejto krajine sa produkcia vína znížila o 24 %. Francúzsko a Taliansko, dvaja najväčší producenti v Európskej únii, zaznamenali pokles zhruba o 15 %. Produkcia vo všetkých troch krajinách klesla pod 5-ročný priemer, dodala OIV.uviedla OIV.Produkcia v 28 členských štátoch EÚ, ktoré sa na celosvetovej produkcii podieľajú spolu približne 60 %, dosiahla 156 miliónov hektolitrov. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje pokles o 26,7 milióna hektolitrov. Francúzsko, Taliansko a Španielsko sa na celkovej produkcii EÚ podieľajú približne 80 %.Pokles zaznamenali podľa odhadov OIV aj USA, avšak iba minimálny, zhruba o 1 %. Organizácia však dodala, že odhad sa môže v najbližších mesiacoch upraviť. K poklesu produkcie vína došlo aj v krajinách na južnej pologuli, dodala OIV, objem produkcie sa však pohyboval zhruba na úrovni 5-ročného priemeru.