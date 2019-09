Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Rím 5. septembra (TASR) – Svetové ceny potravín v auguste klesli, už tretí mesiac po sebe. Dôvodom bolo prudké zníženie cien cukru, pšenice a kukurice. Oznámila to vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, sa v auguste znížil na 169,8 bodu z revidovaných 171,7 bodu v júli. Júlový index bol pred revíziou na úrovni 170,9 bodu.FAO tiež predpovedala, že dodávky obilnín budú v období 2019/20 väčšie, ako pôvodne očakávala. Index cien obilnín FAO v auguste medzimesačne klesol o 6,4 % z dôvodu výrazného zníženia cien kukurice, pšenice a ďalších kľúčových zrnín. Ceny ryže však, naopak, vzrástli.Ceny cukru v auguste tiež citeľne klesli, medzimesačne o 4 %, a to, ako uviedla FAO.Tieto poklesy nedokázal vyrovnať rast iných indexov, napríklad cien rastlinných olejov o 5,9 % a cien mäsa a mliečnych výrobkov zhodne o 0,5 %.FAO najnovšie očakáva, že globálne dodávky obilnín budú v roku 2019/2020 vyššie, ako pôvodne predpokladala. Podľa najnovšieho odhadu by mali dosiahnuť 2,708 miliardy ton, čo je o 23 miliónov ton viac ako v predchádzajúcom, júlovom odhade a približne o 55,4 milióna ton nad úrovňou v roku 2018.Takmer celá táto revízia sa opiera o vyššiu prognózu svetovej produkcie kukurice, uviedla FAO. A to vďaka lepším vyhliadkam na úrodu v Spojených štátoch, napriek nadmerným dažďom počas väčšiny vegetačného obdobia.Väčšia produkcia kukurice tak vyvážila očakávané zníženie globálnej produkcie pšenice v roku 2019, ktorá by podľa súčasného odhadu FAO mala dosiahnuť 767 miliónov ton. To je o 4 milióny ton menej ako v predpovedi z júla.