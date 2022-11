Svetoví lídri by si mali vybrať život a nie smrť, vyzýva Al Gore k ukončeniu používania fosílnych palív

Bývalý americký viceprezident Al Gore v pondelok vyzval svetových lídrov, aby si „vybrali život miesto smrti“ tým, že ukončia používanie fosílnych palív, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene.

7.11.2022 (Webnoviny.sk) -Sedemdesiatštyriročný Gore, ktorý medzi prvými upozorňoval na klimatickú zmenu, povedal lídrom na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) zmene klímy (COP27) v Egypte, že by sa mali odvrátiť od deštruktívneho správania a trval na tom, že „máme iné možnosti“ vo forme obnoviteľnej energie.„Musíme sa riadiť prvým pravidlom dier - keď v nejakej ste, prestaňte kopať,“ skonštatoval.Gore tiež vyzval na uvoľnenie rozsiahlych prostriedkov zo súkromných zdrojov na financovanie prechodu na čistú energiu , pričom poznamenal, že by to prinieslo potrebné bilióny, nie miliardy.