Svetoví politici dôrazne odsúdili zatknutie Navaľného

USA v nedeľu prostredníctvom ministra zahraničných vecí Mikea Pompea "dôrazne odsúdili" zatknutie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného po jeho návrate do Ruska z Berlína.



"USA dôrazne odsudzujú rozhodnutie Ruska zatknúť Alexeja Navaľného," cituje agentúra AFP z Pompeovho vyhlásenia. "S vážnym znepokojením konštatujeme, že jeho zadržanie je najnovším z radu pokusov umlčať Navaľného a ďalších opozičných činiteľov a nezávislé hlasy, ktoré sú kritické voči ruským orgánom."



Podľa Pompea "Navaľnyj nepredstavuje problém" a USA preto žiadajú jeho "okamžité a bezpodmienečné prepustenie."



"Sebavedomí politici sa neboja konkurencie ani nepoužívajú násilie voči politickým oponentom alebo ich neoprávnene nezadržiavajú," dodal šéf americkej diplomacie.



Navaľnyj bol zadržaný v nedeľu večer na moskovskom letisku Šeremetievo necelú hodinu po tom, ako priletel z nemeckej metropoly Berlín, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, ktorú podľa neho nariadil ruský prezident Vladimir Putin.

Šéf nemeckej diplomacie Maas vyzval na okamžité prepustenie Navaľného z väzby

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval na okamžité prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého v nedeľu večer zatkli po jeho návrate z Berlína do Ruska. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Alexej Navaľnyj sa po zotavení z vlastnej vôle a s plným vedomím vrátil do Ruska, pretože ho považuje za svoju osobnú a politickú vlasť. To, že ho ruské úrady zadržali okamžite po príchode, je absolútne nepochopiteľné," vyhlásil Maas v pondelok ráno.



Rusko musí podľa Maasa na základe svojej ústavy i medzinárodných záväzkov dodržiavať princípy právneho štátu a ochrany občianskych práv svojich obyvateľov. "Tieto princípy sa, samozrejme, týkajú aj Navaľného," zdôraznil Maas. "Mal by byť bezodkladne prepustený," vyzval.



Dlhoročný kritik Kremľa sa stal podľa slov šéfa nemeckého rezortu zahraničia na ruskom území obeťou ťažkého útoku s cieľom otráviť ho. "Naďalej očakávame, že Rusko spraví všetko preto, aby sa tento útok objasnil a vyvodila voči páchateľom zodpovednosť."



Zahraniční politici odsúdili zatknutie aktivistu Alexeja Navaľného

atknutie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného po jeho nedeľňajšom prílete z Berlína do vlasti odsúdili viacerí zahraniční politici a vyzvali ruské úrady, aby disidenta prepustili na slobodu.



Vyjadrenia priniesla tlačová agentúra AFP a sociálna sieť Twitter.



Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček: "Zadržanie Navaľného je politicky motivované. Bol zatknutý za svoje názory, nie za to, čo je mu formálne kladené za vinu. Ruský režim tým porušuje medzinárodné zmluvy o ľudských právach. Budem požadovať, aby sme sa tomu venovali na najbližšom únijnom rokovaní rady ministrov zahraničných vecí (FAC)."

Predseda Európskej rady Charles Michel: "Zadržanie Alexeja Navaľného po jeho príchode do Moskvy je neprijateľné. Vyzývam preto ruské úrady, aby ho okamžite prepustili."

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell: "Ruské úrady musia rešpektovať Navaľného práva a bezodkladne ho prepustiť. Politizácia súdnej moci je neakceptovateľná."

Poradca novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan: "Navaľnyj by mal byť ihneď prepustený a páchatelia tohto nehorázneho útoku na jeho život sa musia zodpovedať. Ataky Kremľa na Navaľného nie sú iba porušením ľudských práv, ale aj urážkou ruského ľudu, ktorý chce, aby jeho hlas bol vypočutý."

Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis: "Zadržanie opozičného lídra Alexeja Navaľného a jeho predošlé otrávenie je absolútne neprijateľné. Európska únia by mala zvážiť uvalenie ďalších sankcií na všetkých zodpovedných."

Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) vo vyhlásení uviedla, že Navaľného zatkla na medzinárodnom letisku Šeremeťjevo za "viacnásobné porušenie" podmienečného trestu z roku 2014 v súvislosti s obvineniami z podvodu. Navaľnyj podľa nej "zostane vo väzbe" až do rozhodnutia súdu.



Navaľnyj (44) sa v Nemecku zotavoval z údajného otrávenia nervovoparalytickou látkou zo skupiny Novičok. K otrave, z ktorej tento kritik Kremľa viní ruskú vládu, došlo vlani v auguste počas vnútroštátneho letu v Rusku.



Navaľnyj, protikorupčný aktivista a najznámejší oponent ruského prezidenta Vladimira Putina, sa do vlasti vrátil napriek varovaniam ruských úradov, ktoré už predtým deklarovali záujem o jeho zatknutie a prípadné niekoľkoročné uväznenie.