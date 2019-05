Svetovú cenu slobody tlače UNESCO dostanú 2 novinári agentúry Reuters

Audrey Azoulayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Ženeva 1. mája (TASR) - Generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Audrey Azoulayová symbolicky odovzdá Svetovú cenu slobody tlače UNESCO/Cenu Guillerma Cana dvom novinárom agentúry Reuters odsúdeným v Mjanmarsku na sedem rokov väzenia.Novinári Ťjo Sou U (29) a Wa Lone (33) písali o masakre rohinských civilistov príslušníkmi mjanmarskej armády v dedine In Din zo septembra 2017. Tamojšie úrady ich v tejto súvislosti obvinili z porušenia štátneho tajomstva. Mjanmarský najvyšší súd minulý týždeň definitívne zamietol ich odvolanie proti vymeranému sedemročnému trestu.Cenu im symbolicky odovzdajú 2. mája v etiópskej metropole a sídle Africkej únie (AÚ) Addis Abeba. Tam sa v dňoch 1.-3. mája uskutoční medzinárodná konferencia ku dňu Svetového dňa slobody tlače, ktorú spoluorganizujú UNESCO, AÚ a Etiópia.V roku 2019 Svetový deň slobody tlače, ktorý pripadá na 3. mája, pripravili UNESCO a AÚ na tému - Médiá za demokraciu: žurnalistika a voľby v čase dezinformácií.Svetovú cenu slobody tlače UNESCO založili v roku 1997 členovia Výkonného výboru UNESCO. Udeľuje sa každý rok osobe, inštitúcii alebo organizácii, ktorá významnou mierou prispela k obrane alebo podpore slobody tlače kdekoľvek na svete, najmä ak sa osoba či subjekt dostali za svoju prácu do ohrozenia.Ocenenie sa nazýva aj Cenou Guillerma Cana. Guillermo Cano Isaza bol zakladateľom kolumbijského denníka El Espectador. Zavraždili ho 17. decembra 1986 pred sídlom redakcie tohto denníka v Bogote. Stal sa obeťou drogovej mafie, pretože odvážne kritizoval pašeráctvo narkotík a poukazoval na ich škodlivé vplyvy na kolumbijskú spoločnosť.Cano sa odvahou a angažovanosťou v prospech nezávislej žurnalistiky, pomocou ktorej bojoval v prospech Kolumbie, stal príkladom pre celý svet.Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 1993 v rezolúcii 48/432 vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače. Generálna konferencia UNESCO na svojom 26. zhromaždení v roku 1991 schválila Deklaráciu z Windhoeku, ako aj rezolúciu o Podpore slobody tlače vo svete. Generálna konferencia sa potom obrátila na VZ OSN so žiadosťou, aby vyhlásilo 3. máj za Svetový deň slobody tlače. V namíbijskom Windhoeku sa od 29. apríla do 3. mája 1991 konal Seminár pre rozvoj nezávislej pluralistickej africkej tlače spoločne s UNESCO. Účastníci seminára prijali Deklaráciu z Windhoeku.