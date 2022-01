Svetovú fotografickú súťaž HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2021 vyhral Čech

Aktuálneho ročníka s podtitulom „Spolu sme lepší“ sa zúčastnil aj talentovaný amatérsky fotograf z Českej republiky - Zdeněk Dvořák, ktorý do súťaže prihlásil celý set fotografií dokumentujúcich pôrod jeho dcéry. Jeho snímka „Som otec!!!“ získala v súťaži hlavnú cenu a bola vyhodnotená odbornou porotou ako fotografia roka.

Príležitosť pre všetky amatérske talenty

Súťaž NEXT-IMAGE Awards je príležitosťou pre amatérskych fotografov, ktorí vytvárajú svoje diela pomocou smartfónu. Od svojho prvého ročníka v roku 2017 už oslovila už 3 260 000 nadšencov fotografie a predstavuje tak ideálny priestor na kreativitu v rámci desiatich súťažných kategórií pre záujemcov z celého sveta.

Traja výhercovia hlavnej ceny s názvom „Global Prize“, z ktorých jedným je práve Zdeněk Dvořák, okrem ocenenia certifikátom získajú vlastný NEXT-IMAGE Creation fund v hodnote 10 000 amerických dolárov na podporu ich budúcej umeleckej tvorby a rozvoj fotografického potenciálu. Hoci ide o amatérsku súťaž, medzi porotcami sedeli aj tento rok skutočné špičky v odbore - kanadský fotograf extrémnych športov Reuben Krabbe, zakladateľ šanghajského centra fotografie a držiteľ Pulitzerovej ceny Liu Heung Shinga alebo uznávaná umelecká kritička z Veľkej Británie, Karen Smith.

Fotograf samouk

Zloženie poroty bolo jedným z mnohých dôvodov, prečo sa Zdeněk Dvořák do súťaže prihlásil. „Som fotograf samouk, ktorý prešiel niekoľkými kurzami, ale hlavne som sa učil metódou pokus - omyl. Teraz sa živím prevažne fotením detí v škôlkach a fotografovaním svadieb. Globálnu súťaž Huawei NEXT-IMAGE Awards sledujem niekoľko rokov. Do súťaže som sa prihlásil najmä preto, že som už roky verným používateľom Huawei. Fotky dokumentujúce pôrod som zhotovoval dnes už staručkým Huawei P9. Bol to môj prvý dobrý fotomobil. Mám ho stále doma a nikdy sa ho nezbavím. Vždy keď ho uvidím, pripomenie mi ten deň a aj toto víťazstvo. Na súťaži ma okrem iného lákalo aj to, že je porota zložená z odborníkov a nejde iba o hlasy užívateľov,“ hovorí.

Téma tohtoročnej súťaže bola „Spolu sme lepší” a fotografie pána Dvořáka túto tému úplne vystihujú. „Prihlásil som celý set, ktorý zachytáva viac ako 30 hodín, než sa dcérka narodila. To sa jednou fotografiou zachytiť nedá. Mal som tú výhodu, že už som raz pri pôrode bol, vedel som tak, čo asi príde,“ dopĺňa pán Dvořák.

Fotografie by mali rozprávať príbeh a vyvolávať emócie

Súťaž dáva fotografom priestor popustiť uzdu kreativite. Účastníci sa môžu prihlásiť do desiatich kategórií, v rámci ktorých môžu ukázať svoje zručnosti prostredníctvom skúmania rôznych perspektív, formátov a svetelných podmienok. „Jedným z dôvodov, prečo som sa do súťaže prihlásil bolo aj to, že tu dostávajú priestor aj iné fotografie, než len dokonalé krajiny, portréty a iné štýly fotiek, ktorými je Instagram presýtený. Kategóriu Storyteller mám najradšej. Rád rozprávam príbehy cez sety fotografií. Baví ma pracovať na koncepte a viac premýšľať nad obsahom. S obsahom a príbehom som sa naučil skvele pracovať vďaka projektu Week of Life, v ktorom sú zapojení fotografi z cca 50 krajín vrátane Číny. Vďaka týmto skúsenostiam som kompozične uvažoval tak, aby som zachytil emócie a prostredie. Chcel som zachytiť scenériu ako celok a zároveň aj do detailu, aby bol set fotografií pestrý a vypovedajúci. Využil som tu hlavne svoje videnie sveta a spoliehal sa na telefón, ktorý na rozdiel od profesionálneho fotoaparátu zachoval intimitu týchto okamihov,” vysvetľuje pán Dvořák.

Fotografie pána Dvořáka sú výnimočné aj tým, že sú čiernobiele. Čiernobiela farebnosť je pre jeho tvorbu symbolická najmä preto, že je pán Dvořák milovníkom dokumentárnych filmov a fotografovanie skoro tridsať hodinového pôrodu svojej dcéry bolo pre neho veľkým životným dielom. Pretože, ako sám hovorí, čo je na svete viac, než že sa stanete otcom a vaša žena matkou? „Najprv som si chcel nechať fotografie pre seba, ale prišlo mi, že je škoda ich neposlať ďalej. Vyvolávali vo mne emócie a ja som tým chcel oceniť svoju ženu, ktorá to perfektne znášala aj v takto napätých okamihoch. Keď držíte ženu za ruku a ona má práve kontrakcie, bije sa vo vás rola partnera, otca a zároveň fotografa, ktorý je dušou dokumentarista. Fakt, že fotografie zaujali, je dobré znamenie, že sa mi všetky roly podarilo skĺbiť,” dodáva na záver Zdeněk Dvořák.