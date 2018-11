Svetový deň diabetu je v rokoch 2018 a 2019 zameraný na rodinu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel/Ženeva 14. novembra (TASR) - Rodina je v rokoch 2018 a 2019 témou Svetového dňa cukrovky, pripadajúceho na 14. novembra. Na svojej webovej stránke o tom informovala Medzinárodná federácia diabetu (IDF).Časový rámec rozložený na dva roky zvolila IDF preto, aby bolo jednoduchšie pripojiť sa ku kampani Svetového dňa cukrovky, dal sa ľahšie pripraviť plán a zaistila sa podpora a účasť na kampani. V Bruseli sídliaca IDF zdôraznila, že cieľom kampane je podporiť úlohu rodiny v manažmente, starostlivosti, prevencii a vzdelávania o diabete (odborne: diabetes mellitus, iné názvy: cukrovka, cukrová úplavica).Vyše 425 miliónov ľudí žije s cukrovkou. Väčšina z nich má diabetes mellitus druhého typu, podotkla IDF.Medzinárodná federácia diabetu vyhlásila Svetový deň diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1991 s cieľom reagovať na narastajúci výskyt tohto ochorenia vo svete. Cieľom Svetového dňa cukrovky od jeho vyhlásenia je umožniť lepšie poznanie tejto choroby, zlepšovanie starostlivosti o postihnutých a najmä presadzovanie lepšej prevencie.V roku 2007 sa tento deň slávil prvýkrát ako svetový v zmysle, že ho oficiálne vyhlásila aj Organizácia Spojených národov (OSN). Valné zhromaždenie na znak uznania závažnosti tohto ochorenia schválilo 20. decembra 2006 rezolúciu č. 61/225, čím sa Svetový deň diabetu stanovil ako svetový v rámci dní OSN. Tým OSN dala 14. novembru nový status, aby sa diabetes mellitus skutočne považoval za závažný problém verejného zdravotníctva.Svetový deň diabetu sa pripomína na výročie narodenia Kanaďana Fredericka Granta Bantinga (1891-1941), ktorý spolu s Charlesom Herbertom Bestom (1899-1978) v októbri 1921 z pankreasu izoloval klinicky použiteľný inzulín.V roku 1922 Banting a Best vyskúšali účinnosť inzulínu na sebe a neskôr ho podali 14-ročnému chlapcovi, ktorému tým zachránili život. V roku 1923 získali Frederick Grant Banting spolu so škótskym fyziológom Johnom Jamesom Ricardom MacLeodom Nobelovu cenu za objav inzulínu.Svetový deň cukrovky je kampaň, ktorá sa organizuje s cieľom zjednotiť na medzinárodnej úrovni pacientov s diabetom a zároveň zvyšovať povedomie aj zatiaľ zdravej populácie o tomto ochorení. Špecialisti predpokladajú, že počet pacientov s cukrovkou sa bude zvyšovať najmä v súvislosti s nezdravým spôsobom života na jednej strane a starnutím populácie na druhej strane.So vznikom cukrovky sa spájajú rizikové faktory, medzi ktoré patria napríklad sedavý spôsob života, nezdravá strava, obezita, ale aj predispozícia. Pacient s cukrovkou je vystavený riziku, že ochorenie sa môže prejaviť aj na stave iných orgánov: napríklad zraku (vedie až k slepote), obličiek, srdcovo-cievneho systému, nehojení rán a podobne.Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu alebo jeho malou účinnosťou. V organizme dochádza k zlému využitiu glukózy (cukru).Diabetes mellitus sa delí na dva hlavné typy. Prvý typ je tzv. závislý od inzulínu, ktorý vzniká častejšie v mladom veku človeka, môže sa končiť ťažkými akútnymi komplikáciami a stavmi. Druhý typ, tzv. nezávislý od inzulínu, vzniká skôr u starších osôb, často obéznych pacientov, ktorí majú na vznik choroby dedičné predpoklady.