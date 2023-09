Svetový deň sexuálneho zdravia sa tento rok zameriava na súhlas so sexom

Súhlas by nemal byť jednorazovým "áno", ale nepretržitou komunikáciou

Prevencia: vzdelávanie na školách, ale aj v baroch

Prevencia: vzdelávanie na školách, ale aj v baroch

4.9.2023 (SITA.sk) -Svetový deň sexuálneho zdravia sa oslavuje od roku 2010. Jeho cieľom je podporovať povedomie o sexuálnom zdraví na celom svete. "Súhlas je základom každého pozitívneho sexuálneho zážitku. Týka sa rešpektovania autonómie a rozhodovania každej osoby v jej intímnom živote bez ohľadu na rasu, fyzické schopnosti, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu. Súhlas je povolenie. Nikto sa nemôže dotknúť tela iného človeka bez neho," hovoríktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Jediný zdravý a správny sex je konsenzuálny sex. Toto je postoj, ktorý by mala zastávať moderná spoločnosť. Súhlas je dôležitý aj pri činnostiach, ktoré nevnímame ako explicitne sexuálne, vrátane bozkávania, objímania, dotýkania sa tela a podobne. "Je tiež dôležité pamätať na to, že súhlas musí byť konkrétny: ak partner súhlasí s bozkom alebo pozvaním na drink, neznamená to, že súhlasil s penetračným sexom," hovorí Adam Durčák.Súhlas by tiež nemal byť obmedzený na jedno "áno" predtým, ako sexuálna aktivita prebehne. "Súhlas je predovšetkým dôležitou súčasťou nepretržitej partnerskej komunikácie. Romantickú atmosféru určite nepokazíte, ak sa počas intímnej chvíle jednoducho opýtate: Chceš to vyskúšať...? Môžem...? Je ti to príjemné? Mám pokračovať?" radí Adam Durčák.Existuje mnoho spôsobov, ako "overiť" súhlas, a každému vyhovuje niečo iné. "Väčšina ľudí sa uspokojí so vzájomnou dohodou alebo ústnym potvrdením, že druhá osoba naozaj chce sex. Niekomu stačí neverbálny súhlas a skutočnosť, že druhá osoba sa aktívne zapája či neprejavuje nesúhlas," uzatvára Andrea Laštovičková.Hlavnou metódou prevencie je podľa odborníkov vzdelávanie. Je potrebné zlepšiť sexuálnu výchovu, a to najmä na základných školách. "Z dostupných údajov vieme, že približne 72% študentov sa nenaučilo nič o súhlase v sexuálnej výchove, čo je zásadná chyba. Je potrebné učiť nielen biológiu toho, ako všetko funguje, ale aj sociálnu a vzťahovú úroveň sexu. Za týmto účelom sme vyvinuli niekoľko metodík a kurzov pre učiteľov, ako aj rodičov a opatrovateľov," vysvetľujez organizáciektorá sa zaoberá prevenciou sexuálneho násilia a obťažovania. "Snažíme sa tiež školiť verejnosť, personál v baroch a kluboch, skrátka na miestach, kde často dochádza k sexuálnemu obťažovaniu," dodáva Laštovičková.