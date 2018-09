Svetový fond na ochranu prírody chce bezzásahový režim v pralesoch SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 27. septembra (TASR) - Environmentálne organizácie žiadajú zachovať v slovenských pralesoch bezzásahový režim. Tretina z nich nepatrí medzi chránené územia s najvyššou ochranou. Vyplýva to z pripomienok k pripravovanej novele zákona o lesoch, ktoré Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poslal Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko spolu s občianskym združením (OZ) Prales, organizáciami SOS/BirdLife Slovensko, Via Iuris a iniciatívou My sme les. TASR o tom informovala Helena Čárska z WWF Slovensko.uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.Podporu k pripomienkam vyjadrilo viac ako 3600 občanov. Žiadajú nevykonávať v pralesoch žiadnu ťažbu ani náhodnú, napríklad kvôli lykožrútovi. Pri ostatných chránených územiach by o náhodnej ťažbe mal rozhodnúť orgán ochrany prírody a krajiny. Úmyselnú ťažbu navrhujú ochranári v chránených územiach nevykonávať v čase hniezdenia vtákov od 1. marca do 15. júla. Malo by to pomôcť zabrániť ubúdaniu vzácnych i bežných druhov vtákov.WWF uvádza, že na Slovensku je podľa výsledkov mapovania pralesov 10.580 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. No až 31 percent z tejto rozlohy nie je primerane chránených, teda na území nie je vyhlásený 5. stupeň ochrany a je v nich možné ťažiť drevo či poľovať.