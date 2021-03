Svetový futbal stojí na pokraji revolúcie, FIFA chce na majstrovstvách v Katare používať umelú inteligenciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino uviedol, že svetový futbal stojí na pokraji revolúcie. V blízkej budúcnosti by počas zápasov mohla byť naplno v akcii umelá inteligencia. Informuje o tom portál sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na britský The Sun.FIFA chce, aby spomenutá umelá inteligencia bola súčasťou budúcoročných majstrovstiev sveta v Katare. Má v úmysle využívať robotov, ktorí by asistentom rozhodcov zasielali informácie o ofsajdových pozíciách.Samotný Infantino potvrdil, že tieto myšlienky zďaleka nie sú nereálne. "Vyskúšali sme to v januári vo dvoch zápasoch majstrovstiev sveta klubov a skúšky dopadli veľmi pozitívne. Systému videoasistenta rozhodcu (VAR) môže niekedy trvať príliš dlho, kým poskytne spravodlivé riešenie, ale vďaka novej technológii budú rozhodcovia schopní prijímať okamžité rozhodnutia," vyhlásil 50-ročný Infantino.Na uvedenom projekte sa podieľa aj šéf rozhodcov FIFA, niekdajší taliansky arbiter Pierluigi Collina. "Chceme použiť robotov na majstrovstvách sveta v Katare. Vďaka tejto technológii bude možné skrátiť čas potrebný na rozhodnutie o ofsajde, a to napriek tomu, že odhalí ešte tesnejšie postavenia mimo hry ako systém VAR," skonštatoval Collina, v minulosti 6-násobný najlepší rozhodca sveta.