Svetový potravinový program čiastočne obmedzil dodávky do Jemenu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 21. júna (TASR) - Svetový potravinový program OSN (WFP) informoval vo štvrtok o "čiastočnom" pozastavení potravinovej pomoci do jemenskej metropoly Saná, ktorá je pod kontrolou jemenských šiitských povstalcov húsíov, píše agentúra DPA.píše sa vo vyhlásení WFP.Úrad OSN dodal, že počas obdobia pozastavenia dodávok potravinovej pomoci bude naďalej zaobstarávať potravinové programy pre podvyživené deti, tehotné a dojčiace ženy.Podľa oznámenia WFP toto rozhodnutie prijalv súvislosti s dohodou o zavedení kontrol s cieľom dohliadnuť, aby sa potraviny dostali k tým, pre ktorých sú určené.WFP opakovane žiadal úrady v Saná, aby mu poskytli priestor a slobodu na svoju činnosť v súlade so zásadami ľudskosti, neutrality a prevádzkovej nezávislosti.vysvetlil ďalej potravinový program OSN.WFP ešte v máji uviedol, že najväčšou výzvou tejto organizácie v Jemene sú obštrukcie a neochota spolupracovať zo strany niektorých húsijských vodcov vPodľa Svetového potravinového programu OSN húsíovia bránia humanitárnym pracovníkom v prístupe k hladujúcim, zastavujú konvoje s pomocou a miestni činitelia zasahujú do distribúcie potravín.Násilie v Jemene sa začalo už v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. Medzinárodná koalícia, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády, zasahuje proti týmto povstalcom od marca 2015.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba