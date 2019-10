Svetový violončelista naživo v Inchebe

Foto: LUKA ŠULIĆ Foto: LUKA ŠULIĆ

Bratislava 24. októbra (OTS) -je pre svoju virtuozitu a vášeň považovaný za jedného z najobľúbenejších a najoceňovanejších hudobníkov na medzinárodnej hudobnej scéne. Po sedemročnom celosvetovom turné sa Šulić, ako súčasť uznávaného dua 2CELLOS, vracia ku klasickým koreňom so svojím prvým sólovým albumom u Sony Classical, a vyráža na celosvetové turné. Stane sa tak prvým hudobníkom v histórii, ktorý predvedieKoncert sa uskutoční v Bratislave v Incheba Expo aréne dňaspolu s orchestrom Bohemian Symphony Orchestra Prague. Vstupenky sú v predaji online na www.ticketportal.sk Svetový violončelista Luka Šulić sa v rámci svojho prvého sólového projektu rozhodol pre jedno z najikonickejších diel klasickej hudby. Jeho dramatická interpretácia Vivaldiho Štyroch ročných období, ktorá bude k dispozícii od piatku 25. októbra, je prvou kompletnou nahrávkou populárneho cyklu barokových koncertov upravených pre sólové violončelo. Spolu s tým prichádza aj ochutnávka z jeho albumu La Primavera op. 8 č. 1 D – dur - I. Allegro - sledujte tu:," hovorío svojom najnovšom projekte a dodáva: "Dokonca aj v tomto barokovom majstrovskom diele je Luka Šulić pripravený postaviť sa očakávaniam a zbúrať všetky hranice. Napriek existencii stoviek tradičných husľových nahrávok Štyroch ročných období, nahrávka Luka Šulića bude prvou kompletnou verziou upravenou pre sólové violončelo vo všetkých štyroch koncertoch.“ hovorí Luka Šulić.Luka sa narodil 25. augusta 1987 v Slovinsku v rodine hudobníkov. Svoju hudobnú výchovu začal v piatich rokoch spolu so svojím otcom, violončelistom, ktorý bol jeho prvým učiteľom. Zapísal sa na Záhrebskú hudobnú akadémiu, aby zdokonalil svoju techniku, a potom pokračoval v štúdiu najprv vo Viedni, neskôr na prestížnej Kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne. Luka sa čoskoro ako sólista stal vďaka svojej technike a virtuozite jedným z najpopulárnejších mladých klasických hudobníkov, ktorí koncertujú na najvýznamnejších klasických scénach. Presadil sa aj komornou hudbou či súčasnými kompozíciami sprevádzanými renomovanými orchestrami po celom svete (Varšavská filharmónia, Deutsche Radio Philarmonie, Austrálsky komorný orchester, Ruský symfonický orchester a mnoho ďalších). V roku 2009 získal špeciálnu cenu za hru na violončelo na Medzinárodnej súťaži Lutoslawski vo Varšave a v roku 2011 vystupoval v londýnskej Wigmore Hall, kde získal cenu Royal Academy of Music Award. V roku 2011 založil spolu so svojím priateľom a kolegom Stjepanom Hauserom projekt 2Cellos, ktorý sa vďaka senzačným cover verziám a úpravám slávnych rockových a popových piesní rýchlo stal novým celosvetovým fenoménom.V posledných rokoch sa popri vystúpeniach v popredných svetových koncertných sieňach (Royal Albert Hall v Londýne, Arena di Verona, Sydney Opera House, Radio City Music Hall v New Yorku a mnoho ďalších) Šulić, okrem svojho projektu 2Cellos, rozhodol vytvoriť nový sólový projekt, venovaný jednej z najviac sugestívnych stránok v histórii klasickej hudby - Štyri ročné obdobia od Antona Vivaldiho, majstrovského diela, ktoré miloval od detstva, a na ktoré sa starostlivo pripravoval viac ako 2 roky v jej pôvodnej verzii pre sólové violončelo a orchester.Vstupenky v predaji o 10:00 27. 9. 2019 online na www.ticketportal.sk