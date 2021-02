Sviatok zamilovaných je za rohom. BILLA prináša zákazníkom valentínsky e-book, s ktorým pripravia chutnú romantickú večeru

Valentínske nákupy

Láska k dobrému jedlu

9.2.2021 (Webnoviny.sk) -Hoci niektorí ľudia sú presvedčení o tom, že Valentín, ktorý každoročne oslavujeme 14. februára, je americký sviatok, nie je to celkom pravda. Podľa jednej z legiend bol svätý Valentín pohanským kňazom v starom Ríme, ktorý prijal kresťanskú vieru. Napriek tomu, že rímski vojaci sa v tých časoch nesmeli ženiť, Valentín ich tajne oddával. Za to skončil vo väzení a neskôr ho popravili. Traduje sa, že pred smrťou ešte stihol poslať lístok svojej vyvolenej so slovami "Od Tvojho Valentína". Aj tu možno hľadať tradíciu dnešných "valentíniek", ktoré si vymieňajú zamilované páry. Hromadne sa valentínske pozdravy začali vyrábať v 19. storočí a postupom času sa k nim pridali aj valentínske pohľadnice, cukrovinky, kytice alebo šperky, čím tento deň nabral novú podobu.Slováci považujú 14. február za príležitosť, ako vyjadriť lásku svojim milovaným, a potvrdzujú to aj čísla z obchodov. "Predaj čokolád stúpa pred Valentínom v našich supermarketoch o viac ako polovicu oproti bežným obdobiam roka, pričom zákazníci najviac vyhľadávajú rôzne čokoládové špeciality. Takmer o tretinu viac si ľudia do košíkov vkladajú aj prémiové likéry, whisky či kvalitné vína a sekty," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. Na Valentína si tiež Slováci doprajú luxusnejší tovar a exotiku na tanieri, takže nakupujú aj krevety, sushi sety či lososa. Ako hovorí K. Kirchnerová, s nákupmi na Valentína sa ľudia vo všeobecnosti neponáhľajú, najväčší záujem o valentínske výrobky je 13. a 14. februára.Okrem tradičných valentínskych pozorností, ktoré nájdete v predajniach BILLA v období pred dňom zamilovaných rok čo rok, sa teraz spoločnosť rozhodla pripraviť pre svojich zákazníkov niečo špeciálne – možnosť potešiť svoju polovičku vlastnoručne prichystanou večerou. Inšpiráciu môžete nájsť v najnovšom e-booku spoločnosti BILLA "Valentínske menu". Publikácia prináša viaceré recepty na trojchodovú slávnostnú večeru, ktorá vďaka kombinácii ingrediencií ohúri chuťové poháriky. "Valentínsky e-book plný romantických receptov sme pre našich zákazníkov pripravili s láskou a vďakou za to, že sú s nami. Recepty sme pritom prehľadne rozdelili na predjedlá, hlavné jedlá a dezerty. Veríme, že na svoje si v tomto e-booku príde každý, či už obľubuje taliansku kuchyňu, ryby, jedlá s hubami, sladké dezerty alebo gurmánsku klasiku," povedala K. Kirchnerová. Spoločnosť BILLA myslela aj na tých zákazníkov, ktorí čas strávený v kuchyni nepreferujú, a e-book "Valentínske menu" tak prináša aj jednoduché recepty nenáročné na časovú prípravu. Zákazníci v publikácii nájdu aj valentínske pokrmy zo zdravých a nutrične vyvážených potravín či vegetariánske a vegánske recepty. "Všetkým našim zákazníkom prajeme krásny Valentín v kruhu tých, ktorých majú najradšej. Keďže láska ide aj cez žalúdok, veríme, že recepty z nášho valentínskeho e-booku budú zákazníkom vhodnou inšpiráciou a za sviatočným stolom potešia ich milovaných," uviedla K. Kirchnerová.Na webstránke BILLA zákazníci nájdu aj ďalšie užitočné e-booky, napríklad "Zdravá desiata" či "Ako byť fit". Spoločnosť plánuje prinášať novú elektronickú publikáciu každý mesiac. Všetky e-booky BILLA je možné stiahnuť si tu: https://www.billa.sk/billa-bonus/e-booky Informačný servis