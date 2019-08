Svidnícka odevná spoločnosť nevyplatila zamestnancom časť miezd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Prešov/Svidník 6. augusta (TASR) – Svidnícka odevná spoločnosť I.C.A. nevyplatila svojim bývalým zamestnancom časť mzdy a odstupné. Týka sa to približne 130 ľudí. Na tlačovej konferencii to v utorok v Prešove povedal člen predstavenstva OZ KOVO Jozef Balica. Firma v prvej polovici tohto roka prepustila väčšinu zamestnancov a výrobu presunula do Srbska. Firma tvrdí, že peniaze ľudia dostanú.uviedol Balica.Odborári vyzývajú zamestnávateľa, aby čo najskôr vyplatil zvyšok miezd a odstupné.skonštatoval Balica. Vo štvrtok (8. 8.) sa má vo Svidníku stretnúť s bývalými zamestnankyňami, aby ich informoval o aktuálnej situácii.Podľa jeho slov sa voči takejto situácii odborári nevedia poistiť, firma v minulosti už dostala pokutu.vysvetlil Balica.uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Facis S.p.A Milano a spoločník spoločnosti I.C.A. Piero Bucalo. Tvrdí, že firma vyplatí všetky svoje záväzky.