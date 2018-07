Svidník chce vybudovať priemyselný park, hľadá vhodnú lokalitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svidník 16. júla (TASR) – Mesto Svidník chce vybudovať priemyselný park. Pozemky na jeho výstavbu chce získať vykúpením, alebo zámenou. Podľa primátora Jána Holodňáka (nez.), v tejto veci nedávno rokovali s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD)."Aj v takých malých mestách ako Svidník je už tlak zo strany investorov, ktorí by tu chceli prísť a hľadajú ucelený pozemok. Žiaľ, týchto pozemkov v našom meste nie je veľa. Riešili sme možnú zámenu, alebo poskytnutie pozemkov, ktoré patria štátu, pre mesto Svidník. Jeden taký väčší pozemok je povyše letného kúpaliska, kde sa v minulosti uvažovalo, že bude nová budova pre políciu. Myslíme si, že tento projekt sa už asi nenaplní a tento pozemok by veľmi mestu pomohol. Potom sme sa bavili o možnosti poskytnutia finančných prostriedkov. Je to súkromná firma, ktorá má dva a pol hektára na 'Petrovej doline' a je to veľký pozemok, kde by sme už dnes vedeli postaviť veľkú halu," uviedol pre TASR Holodňák.Ako ďalej priblížil, hovorili i o možnosti postupného vysporiadania pozemkov s rôznymi vlastníkmi. "Je to veľmi náročné, lebo možno na 100 štvorcových metrov máme 100 vlastníkov, ale isto k tomu príde. Takisto sme otvorili tému možnosti získania pozemkov, ktoré patria Slovenskému pozemkovému fondu a sú v lokalite Petrova dolina," doplnil Holodňák."Dohoda bola taká, že všetky požiadavky, ktoré sme predniesli, mu dáme v písomnej podobe a ak budú reálne a bude možnosť, tak na zasadnutí vlády 19. septembra vo Svidníku už by sme konkrétne, cez uznesenie vlády, chceli niektoré veci posunúť dopredu. Predpokladám, že z tých ponúk minimálne jedna by mala vyjsť, čo by sme boli veľmi radi," skonštatoval primátor Svidníka s tým, že v územnom pláne mesta majú schválenú priemyselnú zónu."Počas výjazdového rokovania vlády sa pán podpredseda vlády Raši pri presune z Medzilaboriec do Bardejova stretol s primátorom mesta Svidník. Primátor prezentoval problém, ktorým je chýbajúci priemyselný park a potenciálne možnosti riešenia. Dohodli sa, že mesto Svidník pripraví analýzu, ktorá alternatíva je pre mesto najvýhodnejšia a aké riešenie bude lepšie, aj čo sa týka potenciálnych pozemkov, ktorých časť patrí súkromným vlastníkom," uviedol vo svojom stanovisku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.