Svieťme ekologicky, ekonomicky, bezpečne a zdravo

24.10.2022 (Webnoviny.sk) -Náš koncept osvetlenia sa zrodil pri realizácii vlastného Smart Home LOXONE. Jednoznačne v pomere cena/výkon zvíťazilo DC 24V riešenie. V tej dobe som ešte nerozmýšľal nad DUALWHITE osvetlením, ale vedel som, že chcem ovládať a stmievať všetko osvetlenie. Keď som z vtedy dostupných komponentov vyberal, jednoznačne dostal prednosť stmievač za 70 eur na 4 okruhy oproti 400-eurovému stmievaču na 230V. Keď to zjednoduším, na 20 svetelných okruhov potrebujem okolo 600 až 800 eur pri DC 24V a 2000 eur pri 230V a naviac neumožňuje také nastavenie aké je možné pri nízkom napätí.V ponuke dnes máme zhruba 150 sériovo vyrábaných produktov a desiatky produktov vyrábaných na zákazku. Hlavným rozdielom je DC 24V napájanie, PWM stmievanie a široká rada DUALWHITE produktov. Kombináciou rôznych druhov svetelných zdrojov dosiahne užívateľ jednotnú chromatickosť pri použití rôznych typov svietidiel.Všetky produkty sú stavané na LED technológii. Menovite sú to žiarovky, bodové svietidlá, panely, LED pásy, prisadené a závesné svietidlá, koľajnicové osvetlenie, LED profilové riešenie KLUŚ, systém napínaných stropov a stien Clipso®.Áno, veľmi radi poradíme s výberom osvetlenia podľa požiadaviek zákazníka.Farbu (chromatickosť) osvetlenia by mal klient zvoliť podľa účelu použitia, na akú činnosť sa daná miestnosť, priestor bude využívať. A samozrejme podľa projektu, či sa jedná o domácnosť, priemysel, verejné osvetlenie.Áno, k dispozícií je množstvo štúdií venujúcich sa vplyvu umelého osvetlenia na organizmus človeka. Našou snahou je vyrábať osvetlenie s ohľadom na výsledky týchto štúdií.Všeobecne svieti nevhodne. Je to spôsobené nedostatočnou edukáciou a uprednostnením "pekného” pred potrebným alebo vhodným. V praxi sa bežne stretávame s inštaláciou nového pouličného osvetlenia s teplotou nad 5000K, pričom táto teplota svetla nie je vhodná na pouličné osvetlenie.Áno, záujem o naše produkty bol spočiatku v Českej republike, ešte v roku 2020. V ďalšom roku sme sa postupne dostali na trh v Beneluxe a v roku 2022 pokračujeme v raste do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Poľska a Chorvátska.Neustále stúpajúce ceny energií a stavebných materiálov tlačia investorov k čoraz väčším kompromisom počas výstavby. Spomaľuje sa stavebný "boom” v oblasti rezidenčnej výstavby, kde náš produkt takpovediac "najviac zapadá”. Tlak na znižovanie nákladov je citeľný a osvetlenie prichádza na radu medzi poslednými etapami, kedy už pôvodný rozpočet nemusí dostačovať. Napriek nepriaznivej situácií konzultujeme čoraz viac nových projektov, ktoré zohľadňujú osvetlenie nielen z dizajnového, ale hlavne funkčného hľadiska. Preto v MINALOX-e veríme v "osvietené zajtrajšky”.Michal Švec, https://minalox.sk/ Informačný servis