Svit podpísal zmluvu s Kuzmiakom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svit 13. augusta (TASR) - Basketbalový klub Iskra Svit sa dohodol na zmluve so slovenským krídelníkom Michaelom Kuzmiakom.Dvadsaťjedenročný mladík odišiel v skorom veku do GBA Sparta Praha a potom tri roky obliekal dres belgického Oostende. Medzitým reprezentoval svoju krajinu v kategóriách do 16, 18 a 20 rokov. V nedávnej minulosti ho sprevádzali zdravotné problémy, teraz dostal šancu vo Svite.portál basketliga.sk citoval prezidenta Iskry Jána Drobného.