Svitko má za sebou nepríjemný pád, skončil v nemocnici so zafixovaným krkom (video)

Štefan Svitko v januári absolvoval už pätnástykrát prestížnu Rely Dakar, v Saudskej Arábii ho klasifikovali na 9. priečke. Jeho maximom na tomto podujatí je konečná 2. pozícia z roku 2016. Je mnohonásobný majster SR v endure a cross country, trikrát ovládol aj ME a desaťkrát štartoval na Medzinárodnej šesťdňovej súťaži.





26.2.2024 (SITA.sk) - Elitný slovenský motocyklista Štefan Svitko utrpel nepríjemný pád počas prípravy v Taliansku. Na sociálnych sieťach 41-ročný Žaškovčan zverejnil video, na ktorom je v nemocnici a má zafixovaný krk. Podľa záberov sa v tom čase nachádzal v miestnosti určenej na vyšetrenie magnetickou rezonanciou."Pri tréningu v Taliansku som mal troška väčší pád, ale na to všetko, ako to prvú polhodinku vyzeralo, tak všetko celkom fajne dopadlo. Ďalšie vyšetrenia absolvujem u nás na Slovensku," napísal Svitko a doplnil: "Čo ťa nezabije, to ťa posilní."