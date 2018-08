Svitko obhajuje prvenstvo na Serres Rely, na štarte bude 9 Slovákov

Slovák Štefan Svitko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 24. augusta (TASR) - Obhajca vlaňajšieho prvenstva Štefan Svitko nebude chýbať na štarte gréckej motocyklovej Serres Rely 2018. So štartovým číslom 1 bude patriť k najväčším favoritom podujatia. Okrem neho sa predstaví ďalších osem slovenských pretekárov.Na sedemdňovom podujatí (25.-31. augusta) čaká pretekárov jazdecké dobrodružstvo v prírode severného Grécka. Trate jednotlivých etáp vedú cez balkánske hory, tradičné grécke dediny a historické miesta. Jazdci navštívia starobylé historické miesta ako Amfipoli, jazdiť sa bude aj pri jazere Kerkini či neďaleko termálnych prameňov Agiston.Tour má sedem súťažných dní - 7 etáp, pričom posledná siedma je len pre motocykle a štvorkolky. Preteky sa začínajú sobotným prológom, ktorý určí poradie pre ďalšiu časť rely. Pred prológom jazdci absolvujú 25-30 km dlhý okruh okolo bivaku. Nasledujúce etapy sa začínajú skoro ráno a obsahujú 1, 2 alebo 3 špeciálne testy, pričom cieľ bude vždy v meste Serres, s výnimkou jedného dňa, počas ktorého sa budú jazdci presúvať do hôr Belesitsa v Bulharsku pri meste Petrich.Štefan Svitko, ako víťaz minuloročnej Serres Rally ako v motocykloch, tak aj absolútne, je aj tento rok najväčší favorit. V štartovej listine figurujú aj ďalší slovenskí jazdci, ktorí v Grécku už štartovali, ale aj nováčikovia. V motocyklovej triede Moto3 je spolu so Štefanom Svitkom ešte Martin Benko, ktorý štartoval aj v roku 2017 a v absolútnom poradí obsadil 15. miesto. V triede Moto2 sa predstaví nováčik Jakub Lescinský a v Moto4 sú štyria slovenskí jazdci - Anton Zboran (vlani 32. miesto absolútne), Peter Rečičár (42.), Vladimír Oboňa a Peter Gašparovič. V triede Lite štartuje Erik Vlček a chýbať nebude ani skúsený enduro a rely jazdec Ján Zaťko, ktorý je v triede Veterán a minulý rok skončil na 26. mieste v absolútnom poradí.