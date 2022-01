Svitko sa na Rely Dakar prebojoval do elitnej desiatky, v celkovom poradí je ôsmy

Nový líder klasifikácie

Medzi automobilmi zvíťazil Loeb

3.1.2022 - Slovenský reprezentant Štefan Svitko sa na tohtoročnej edícii Rely Dakar v Saudskej Arábii prebojoval už do elitnej desiatky celkovej klasifikácie motocyklistov. Tridsaťdeväťročný Žaškovčan v pondelkovej druhej etape obsadil siedmu pozíciu a v priebežnom poradí sa posunul už na ôsmu priečku.Aj pondelok bol pre jazdcov mimoriadne náročný po navigačnej stránke, čo nezvládli viacerí pretekári z čela priebežného poradia a nabrali stratu.Najlepšie sa s nástrahami trate z Ha'il do Al Artawiya dlhej 568 km (338 km meraných úsekov) vyrovnal Španiel Joan Barreda Bort, ktorý zvíťazil s viac ako päťminútovým náskokom pred Britom Samom Sunderlandom.Ten sa stal novým lídrom klasifikácie, druhý je priebežne Francúz Adrien van Beveren (+2:51 min.) a tretia priečka patrí doterajšiemu lídrovi Austrálčanovi Danielovi Sandersovi (+3:29 min.). Okrem Sandersa v pondelok blúdili aj doteraz druhý Čiľan Pablo Quintanilla a Rakúšan Matthias Walkner. Svitko v pondelok zaostal za Barredom Bortom 10:32 min. a v celkovom poradí za Sunderlandom zaostáva o 17:39 min.V súťaži štvorkoliek zostal lídrom Laisvydas Kancius z Litvy, pondelkovú trať najlepšie zvládol obhajca prvenstva Manuel Andújar z Argentíny. Medzi automobilmi zvíťazil Francúz Sébastien Loeb, no na čele poradia sa udržal Nasser Al-Attiyah z Kataru, ktorý skončil druhý. Do cieľa zatiaľ neprišiel Čech Miroslav Zapletal so slovenským navigátorom Marekom Sýkorom.Medzi kamiónmi sú na trati ešte všetky stroje a súčasťou posádky Maďara Zsolta Darásziho je aj Slovák Ľubomír Palčo.