Svojím nákupom v dm počas piatkového „Black Friday“ podporíte vznik a vybavenie vzdelávacích centier pre marginalizované skupiny

dm {SPOLOČNE}

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Príchod pandémie nám na začiatku minulého roka ukázal, akú veľkú časť svojich životov sme schopní presunúť do online sveta. Home office sa stal jedným z najskloňovanejších slovných spojení, živé stretnutia nahradili tie virtuálne a výučba študentov sa preniesla z učební priamo do ich domovov. A hoci je na jednej strane skvelé, že sa v súčasnosti vieme vďaka technológiám spojiť s okolitým svetom rýchlo a jednoducho, treba si zároveň uvedomiť, že to nie je samozrejmosť pre každého," konštatuje Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt, a dodáva: "Keďže pre viacpočetné rodiny, rodičov samoživiteľov či ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva je náročné v rámci svojich finančných rozpočtov zabezpečiť pre seba či každé svoje dieťa mobil, tablet či počítač, aby mohlo v prípade potreby plynule prejsť zo štandardného spôsobu vyučovania do online sveta, a jednou z našich vízií dm je aj vzdelávanie, rozhodli sme sa ich podporiť vznikom a vybavením vzdelávacích centier.""Prístup k vzdelávaniu je jednou z priorít Slovenskej katolíckej charity, a preto nás nesmierne teší, že náš dlhoročný partner dm drogerie markt sa rozhodol tohtoročný výnos z akcie dm Giving Friday venovať na vybudovanie počítačových miestností pre marginalizované skupiny. Nejde však len o jednorazovú pomoc, ale špecifickosť tejto spolupráce spočíva v jej udržateľnosti," povedal Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.Vo svojej najväčšej iniciatíve pod názvom dm {spoločne} pokračuje spoločnosť dm drogerie markt už siedmy rok. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria myšlienky dobrovoľníctva a pomáhajú zvyšovať záujem o filantropické aktivity a dobrovoľnícku prácu na Slovensku.Informačný servis