Swiateková kritizuje náročný turnajový harmonogram WTA, program je pre hráčky stále viac neúnosný

20.8.2024 (SITA.sk) - Ženská tenisová svetová jednotka Iga Swiateková tvrdí, že súčasný turnajový harmonogram WTA je pre hráčky stále viac neúnosný."Cítim sa tak trocha ako advokát. Hovorím niečo, čo by som nemala, ale stále na nás tlačia a my musíme hrať viac a viac. Samozrejme, že to nie je naše rozhodnutie,“ prekvapila 23-ročná Poľka v rozhovore pre britskú televíziu Sky Sports.Varšavská rodáčka v aktuálnej sezóne odohrala už 62 duelov na štyroch svetových kontinentoch a za ostatných 40 dní sa predstavila na všetkých troch povrchoch - wimbledonskej tráve, olympijskej antuke a tvrdom povrchu v Cincinnati. Podľa expertov takéto prechody dramaticky zvyšujú možnosť zranenia."Som si istá, že turnajov je príliš veľa a celé sa to neskončí dobre. Tenis je pre nás čoraz menšou zábavou,“ povedala tenistka, ktorá na turnaji v americkom Cincinnati v sobotu prehrala semifinále duel s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou Päťnásobná grandslamová šampiónka si v aktuálnej sezóne pripísala na konto tento už päť turnajových titulov a na ďalších štyroch podujatiach sa prebojovala minimálne do semifinále.Na londýnskom Wimbledone vypadla už v 3. kole a na OH 2024 v Paríži obsadila pre ňu takisto neuspokojivé tretie miesto, v súboji o bronz zdolala Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovú "Milujem hrať na týchto miestach, ale je to extrémne vyčerpávajúce a väčšina hráčok vám povie to isté. Obzvlášť pokiaľ hráte na najvyššej úrovni turnaj čo turnaj," doplnila Swiateková. Podľa Poľky by to takto nemalo byť."Zaslúžime si aspoň trochu odpočinku. Ľudia ma možno budú nenávidieť za to, že sa sťažujem, ale toto nedáva zmysel. Najlepší tenisti na okruhu sa učia, ako s náročným programom nakladať, ale organizácie ATP a WTA nás tlačia stále hrať. Uvidíme, ako to celé dopadne," uzavrela Swiateková, ktorá sa predstaví aj na poslednom grandslamovom turnaji sezóny US Open, ktorého hlavná časť sa v New Yorku začne už v pondelok 26. augusta.