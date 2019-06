Šwiateková postúpila do osemfinále dvojhry

Česká tenista Kateřina Siniaková sa teší z víťazstva nad Japonkou Naomi Osakovou v 3. kole grandslamového tenisového turnaja Roland Garros v Paríži 1. júna 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Iga Šwiateková (Poľ.) - Monica Puigová (Portor.) 0:6, 6:3, 6:3, Madison Keysová (14-USA) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:7, (5), 6:4, Kateřina Siniaková (ČR) - Naomi Osaková (1-Jap.) 6:4, 6:2, Simona Halepová (3-Rum.) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:2, 6:1

Paríž 1. júna (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Obhajkyňa titulu zdolala v 3. kole na parížskej antuke ako nasadená trojka Ukrajinku Lesiu Curenkovú 6:2, 6:1.Najvyššie nasadená Japonka Naomi Osaková nezíska tretí grandslamový titul za sebou. Svetová jednotka podľahla Češke Kateřine Siniakovej 4:6, 2:6, keď doplatila na vysoký počet nevynútených chýb. Osakova bola na pokraji vypadnutia už v zápasoch proti Slovenke Anne Karolíne Schmiedlovej a Bieloruske Victorii Azarenkovej.Siniaková mala po postupe do osemfinále a zisku skalpu svetovej jednotky obrovskú radosť.povedala Češka po triumfe nad úradujúcou víťazkou Australian Open i US Open.