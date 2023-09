Swift ovládla piesňou Anti-Hero udeľovanie cien MTV Video Music Awards

Americká popová speváčka a skladateľka Taylor Swift ovládla so svojou skladbou Anti-Hero tohtoročné udeľovanie cien MTV Video Music Awards, kde získala deväť z 11 cien, na ktoré bola nominovaná. Informuje o tom





Taylor Swift si v aréne Prudential Center v New Jersey prevzala hlavné ocenenie za videoklip roka, cenu za skladbu roka či ocenenie za najlepšiu réžiu. Cenu za najlepší popový videoklip jej odovzdala americká hudobná skupina NSYNC, ktorá sa opäť stretla na pódiu. Po skončení odovzdávania vyhlásili ešte niektoré ocenenia na sociálnej sieti X, známej predtým ako Twitter, medzi nimi napríklad aj víťazstvo Taylor Swift v kategórii umelec roka, ktorej užší výber nominovaných po prvýkrát v histórii tvorili len ženy."Veľa pre mňa znamená, že za moje víťazstvo hlasovali práve fanúšikovia," povedala Taylor Swift v príhovore.Ocenenie globálna ikona si prevzal americký raper Sean Combs, známy aj ako Diddy. Kolumbijské speváčky Shakira a Karol G získali ocenenie za najlepšiu spoluprácu a k divákom sa prihovorili v španielčine. Brazílska speváčka Anitta získala už druhý rok po sebe ocenenie za najlepší latino videoklip. Cenu pre najlepšiu novú umelkyňu získala americká raperka Ice Spice. V úplne novej kategórii najlepšia skladba s africkou hudbou zvíťazili nigérijský spevák a raper Rema a americká speváčka Selena Gomez so skladbou Calm Down.Niekoľko ocenení získali aj hudobné skupiny z Južnej Kórey. Dievčenská skupina Blackpink získala ocenenie za skupinu roka, chlapčenská skupina Stray Kids dostala cenu za najlepší K-pop videoklip a ďalšiu chlapčenskú skupinu Tomorrow X Together ocenili za najlepšie vystúpenie roka.Udeľovanie svojím vystúpením otvoril raper Lil Wayne a vystúpila aj speváčka Olivia Rodrigo či raperky Cardi B a Megan Thee Stallion. Odovzdávanie moderovala raperka a speváčka Nicky Minaj.