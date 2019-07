Sýkora: Na trampolínach a nafukovacích hradoch je vyššie riziko úrazu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) – Na trampolínach či nafukovacích hradoch, ktoré v lete často vidieť na rôznych jarmokoch či pri prevádzkach s občerstvením, hrozí vyššie riziko úrazov ako na fixných ihriskách.konštatuje inšpektorka Daniela Hudecová zo spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.hovorí Ľubomír Sýkora z Kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.Vládne nariadenie, ktoré určovalo povinnosti výrobcov nových zariadení na detských ihriskách, bolo účinné do 1. apríla. Nahradiť ho mal nový zákon o detských ihriskách. Zatiaľ je v legislatívnom procese, účinný by mal byť od začiatku budúceho roka.uviedol pre TASR Maroš Stano, hovorca Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zákon pripravuje. K návrhu zákona Hudecová pripomína, že práve nafukovacie hrady či trampolíny podľa neho nebudú musieť prejsť kontrolou.vysvetľuje výnimku pre tieto ihriská Stano. Pripomína, že do prijatia nového zákona sa bezpečnosť zariadení detských ihrísk posudzuje podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a nariadenia vlády SR o všeobecnej bezpečnosti.Deti často vidieť aj na fitnes strojoch. Tie však nie sú určené na hranie, ale na cvičenie mládeže a dospelých.pripomína Miloslav Jurík zo spoločnosti Studio 21. Takéto zariadenia by nemali byť súčasťou priestoru určeného primárne na hru detí.dodáva.