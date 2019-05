Sýkora: ZMOS nehovorí to, čo sa dobre počúva, ale čo je podstatné

Michal Sýkora, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. mája (TASR) – Doterajšia činnosť Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokazuje, že je dôveryhodným sociálnym partnerom, ktorý aktívne presadzuje požiadavky a obhajuje záujmy svojich členov. V príhovore na začiatku 30. snemu ZMOS-u to uviedol súčasný predseda združenia Michal Sýkora.vyhlásil Sýkora. Základom úspechu je podľa neho zotrvanie na tímovej spolupráci a aktívnom prístupe všetkých členov združenia.povedala Sýkora, ktorý je presvedčený, že práve snaha o dialóg a spolupatričnosť pomôže samosprávam ubrániť sa tomu, aby sa do vzájomných vzťahov miest a obcí začala neprimerane premietať celková atmosféra v spoločnosti, poznamenanej negativizmom, spochybňovaním a hľadaním konfliktu.Proaktívny prístup je podľa neho tiež základom, ako formovať činnosť združenia podľa predstáv svojich členov. Narážal tým na prenikajúce informácie o nespokojnosti niektorých miest s aktivitou a činnosťou združenia, najmä Komory miest.Výrazne sa venoval legislatívnej oblasti, ktorá ovplyvňuje život miest a obcí. Pripomenul problém s finančným dosahom sociálnych balíčkov, ktoré nútia samosprávy hľadať zložité riešenia.uviedol v súvislosti so zvýšenými povinnosťami bez adekvátneho zvýšenia zdrojov pre samosprávy. Informoval, že názorovú zhodu v tejto téme našiel i v diskusii s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivanom Šramkom.avizoval.Sýkora pozitívne ocenil pozitívne novelizácie v zákone o verejnom obstarávaní, najmä jednoduchšie procesy obstarávania, skrátenie zákonných lehôt či zrušenie dvojobálkového systému predkladania ponúk, rovnako i zámer zjednodušiť proces kontroly. Vyzdvihol i prístup združenia v oblasti zvyšovania platov zamestnancov vo verejnej správe, poukázal na druhej strane na odmietavý postoj ZMOS-u pri návrhoch o zmene zákona o sociálnych službách či novele školského zákona (povinná predškolská dochádzka), ktoré by ešte viac zaťažili rozpočty samospráv.Spomenul i komplikovaný proces tvorby stavebného zákona, ktorú v aktuálnej verzii neodpovedá predstavám ZMOS-u. Konkrétne upozornil na to, že novela vracia podstatnú časť výkonu štátnej stavebnej správy z obcí na štátne orgány cez nové vykonávacie vyhlášky, či na návrh pokutovať obce pri nevydaní stavebného súhlasu.zdôraznil.Ďalšiu nevyhnutnú diskusiu i rešpektovanie názoru samospráv si podľa Sýkoru vyžaduje i oblasť odpadového hospodárstva, témy zálohovania jednorazových obalov a systém triedeného zberu.dodal Sýkora.Zmienil sa aj o čerpaní eurofondov, pričom skonštatoval zlepšené čerpanie vo viacerých operačných programoch, najmä v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP), priznal však i pretrvávajúci problém v oblasti Programu rozvoja vidieka.zdôraznil Sýkora.Tohtoročný 30. snem je zároveň i volebným snemom, na ktorom sa bude voliť nový predseda združenia. Na post kandidujú starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová, starosta obce Píla Radovan Mičunek, primátor mesta Nováky Dušan Šimka a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.V programe dvojdňového rokovania (22. - 23. 5.) je popri pracovnej časti aj sprievodný program, počas ktorého vyhlásia výsledku anketya odovzdajú i ocenenia cenenia v rámci Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.