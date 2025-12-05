|
Sobota 6.12.2025
|Denník - Správy
05. decembra 2025
Symbol mieru a nádeje opäť rozžiari Slovensko, skauti už po 36. raz prinesú Betlehemské svetlo
Tagy: Betlehemské svetlo Skauti Vianoce
Betlehemské svetlo dorazí na Slovensko z Rakúska už po 36. raz. Slovenskí skauti symbolicky v sobotu 6. decembra na Mikuláša prinesú Betlehemské svetlo z Rakúska. Odpália ho počas medzinárodnej ekumenickej ...
5.12.2025 (SITA.sk) - Betlehemské svetlo dorazí na Slovensko z Rakúska už po 36. raz. Slovenskí skauti symbolicky v sobotu 6. decembra na Mikuláša prinesú Betlehemské svetlo z Rakúska. Odpália ho počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckom kostole Mariendom v Linzi, odkiaľ poputuje k ľuďom na celom Slovensku.
Slávnosti sa zúčastnia dievčatá zo skautskej družiny Plamienky z 2. zboru Dlhé Mačky – Trnava, ktoré tento rok zvíťazili v celoslovenskej súťaži o titul Družina roka. Práve vďaka svojmu úspechu majú česť priniesť domov jednu z najkrajších vianočných tradícií. „Mať možnosť priniesť Betlehemské svetlo je pre nás obrovská česť. Tešíme sa na túto cestu a veríme, že jeho plamienok prinesie ľuďom radosť,” povedala Anna Porubčinová zo skautskej družiny Plamienky.
V najbližších týždňoch ho skauti roznesú po celej krajine. Túto nedeľu sa Svetlo dostane k našim severným hraniciam, kde si ho prevezmú poľskí skauti, a o týždeň neskôr zamieri aj na východ k ukrajinským skautom. Svetlo tak opäť prinesie do predvianočného obdobia posolstvo mieru, pokoja a nádeje.
„Každý plamienok, ktorý donesieme, má pre ľudí veľký význam – prináša im pocit spolupatričnosti a nádeje. S radosťou sledujeme, ako sa Betlehemské svetlo stáva súčasťou predvianočnej atmosféry vo všetkých kútoch Slovenska. Symbolicky ho odovzdáme aj v najvýchodnejšej, najzápadnejšej, najsevernejšej a najjužnejšej obci, aby bolo jasné, že Betlehemské svetlo dorazí ku všetkým ľuďom na Slovensku,“ hovorí koordinátorka Betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.
V nedeľu 7. decembra v ranných hodinách odovzdajú slovenskí skauti Betlehemské svetlo poľským skautom počas svätej omše v kostole Svätej rodiny v poľskom meste Zakopané. Toto spoločné stretnutie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, keď sa skauti z oboch krajín stretávajú a odovzdávajú si symbol Vianoc. O týždeň neskôr 14. decembra prinesú skauti Betlehemské svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevezmú na ceremónii ukrajinskí skauti.
Počas predvianočného víkendu v sobotu 20. decembra budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi Svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby mal k nemu prístup čo najväčší počet ľudí.
Skauti budú roznášať Svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 32-krát aj na Lomnický štít. V predvianočnom období sa do šírenia Svetla zapájajú stovky skautov.
Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Viac ako 300 železničných staníc tak doplnia desiatky kostolov či ďalšie nespočetné množstvo miest, kam si môžu prísť ľudia v predvianočnom období, odpáliť Plamienok z Betlehema.
„Všetky informácie sa snažíme zoskupiť na jedno miesto. Chceme, aby mal každý prehľad o tom, kde a kedy sa dá Betlehemské svetlo získať. Táto mapa je výsledkom spoločného úsilia nielen skautov po celom Slovensku, ktorí s radosťou prinášajú ľuďom tento predvianočný symbol pokoja a nádeje,“ hovorí Podskubová. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú.
Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky.
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na Blízkom východe bolo aj tento rok potrebné, aby prvý plamienok zapálil Jeries Fadi Khier, miestny chlapec priamo z Betlehema.
Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099 v období križiackych výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia v jeho novodobej histórii od roku 1986 pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo tak nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania.
Svetlo vynesú aj na Lomnický štít
Pripravujú interaktívnu mapu
Zdroj: SITA.sk - Symbol mieru a nádeje opäť rozžiari Slovensko, skauti už po 36. raz prinesú Betlehemské svetlo © SITA Všetky práva vyhradené.
