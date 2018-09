SYMBOLICKÝ ŠTART: Ján Laco si o 9.19 h kúpil prvú vstupenky na MS 2019

Na snímke vľavo brankár slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Laco so zakúpenými lístkami počas oficiálneho spustenia predaja vstupeniek na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku (10. - 26. mája 2019) v spoločnosti Ticketportal v OC Centrál v Bratislave 19. septembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 19. septembra (TASR) - Prvú vstupenku na hokejové MS 2019 si v stredu kúpil brankár Ján Laco. Slovenský reprezentant symbolicky odštartoval predpredaj, ktorý sa však, podobne ako pred domácim šampionátom v roku 2011, nezaobišiel bez technických problémov. Nefunkčnosť systému poznačila aj náladu kupujúcich, ktorí neskrývali nervozitu a sklamanie.V bratislavskom obchodnom centre stáli fanúšikovia v rade už o pol siedmej ráno, ten prvý však nemal vstupenky v ruke ani o pol jedenástej, teda vyše hodinu po spustení predaja so symbolickým termínom 9.19 h.uviedla marketingová manažérka spoločnosti Ticketportal Stanislava Šebeňová. Neskôr sa už tlač rozbehla, ale spadol systém. Ešte väčšie problémy mali fanúšikovia, ktorí sa rozhodli kúpiť si vstupenky online na internete. Väčšina najdychtivejších sa viac ako hodinu vytrápila za obrazovkami a napriek tomu niektorí z nich vyšli naprázdno, lebo medzitým začal systém fungovať a najžiadanejšie balíčky vykúpili iní.Ján Laco mal prirodzene vstupenky na MS vopred pripravené, slávnostná časť teda prebehla podľa plánu.Prvé čísla budú k dispozícii neskôr, ale riaditeľ marketingu SZĽH Vladimír Janček uviedol:V prvej fáze predaja dali k dispozícii balíčky na základné skupiny a play off, denné vstupenky na stretnutia základnej časti a permanentky na všetky zápasy v Bratislave a Košiciach. V úvodnej časti bolo v predaji 30 percent vstupeniek. Druhá fáza predaja sa začne v decembri a k dispozícii budú denné vstupenky na play off zahŕňajúce štvrťfinále, semifinále, súboj o 3. miesto a finále. Posledná tretia fáza predaja, v ktorej budú k dispozícii vstupenky na jednotlivé zápasy, sa začne vo februári 2019.