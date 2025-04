Symfónia emócií: David Garrett očaril Viedeň a 22. apríla príde k nám do Bratislavy

Virtuóz, ktorý búra hudobné hranice

je omnoho viac, než len koncert – je to veľkolepá multimediálna šou, ktorá spája svet klasiky, popu a rocku do jedného elektrizujúceho celku.Garrett sa neuspokojí s bežnou pódiovou prezentáciou, ale vytvára vizuálny zážitok na úrovni arénových koncertov najväčších hviezd. Neostáva však len pri efektoch – jeho husle sú skutočným stredobodom večera.Každý tón, každý prechod od lyrickej jemnosti po explozívne crescendá, majú svoj význam. Skladby ako Mein Herz brennt (Rammstein) či Russian Roulette (Rihanna) dostávajú v jeho podaní nový, dramatický rozmer.Finále viedenského koncertu patril megahitom. Pri explozívnom prevedení Shake It Off (Taylor Swift) sa Garrettovi na husliach roztrhla struna, no charizmatický umelec hral ďalej, akoby to bola súčasť scenára. Vypredaná hala mu odpovedala búrlivým potleskom a žiadala prídavok. Ten prišiel v podobe dychberúcich Welcome to The Black Parade (My Chemical Romance) a Viva La Vida (Coldplay).David Garrett nie je len huslista – je to javiskový fenomén, ktorý dokáže spojiť svet Bacha s Billie Eilish, Mozarta s Edom Sheeranom a dať týmto svetom jednotnú, elektrizujúcu tvár. Jeho koncert nie je určený len milovníkom klasiky, ale všetkým, ktorí túžia zažiť výnimočnú hudbu.Ak ste ešte nevideli, ako vyzerá husľová revolúcia 21. storočia, nenechajte si to ujsť. Pretože keď hrá David Garrett, čas sa zastaví – a hudba rozpráva príbehy, na ktoré sa nezabúda.