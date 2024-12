Syn holandskej legendy Kluivert sa zapísal do histórie Premier League, zaznamenal hetrik z pokutových kopov

1.12.2024 (SITA.sk) - Holandský futbalový útočník Justin Kluivert sa stal prvým hráčom v histórii najvyššej anglickej súťaže Premier League , ktorý zaznamenal hetrik vďaka trom premeneným pokutovým kopom. Syn holandskej legendy Patricka Kluiverta sa hetrikom podieľal na sobotňajšom víťazstve Bournemouthu na ihrisku Wolverhamptonu 4:2.Kluivert sa nepomýlil pri kopaní jedenástky v 3., 18. a 74. minúte. Netradičný hetrik zaznamenal vo svojom 50. vystúpení v drese Bournemouthu. „Zapísať sa do histórie je úžasné. Som veľmi šťastný,“ vyhlásil 25-ročný Kluivert.Bournemouth sa týmto víťazstvom posunul na 11. miesto, zatiaľ čo „Wolves“ klesli do pásma zostupu. Okrem Kluiverta v tomto stretnutí zažiaril aj útočník Bournemouthu Evanilson. Brazílčan, ktorý v minulosti pôsobil v slovenskom Šamoríne, sa stal prvým hráčom v dejinách Premier League s tromi vybojovanými penaltami v jednom zápase.Tréner Wolverhamptonu Gary O'Neil po stretnutí vyjadril „plnú podporu“ brankárovi Josému Sáovi, ktorého chyby vyústili do dvoch Kluivertových penált. Počas prestávky sa dokonca vybral za nahnevanými fanúšikmi.„Situácie ako táto stupňujú emócie,“ uviedol O'Neil, ktorý je pod tlakom, keďže jeho tímu patrí 18. miesto v tabuľke. „José Sá má moju plnú podporu. Čokoľvek, čo potrebuje, dostane. Tieto ťažkosti zvládame spoločne,“ dodal tréner Wolverhamptonu O'Neil.