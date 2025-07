Syn mexického drogového bossa Joaquina „El Chapa“ Guzmána sa priznal k obvineniam z pašovania drog

12.7.2025 (SITA.sk) - Syn mexického drogového bossa Joaquina „El Chapa“ Guzmána sa priznal k obvineniam z drogovej trestnej činnosti. Na priznaní sa dohodol s prokurátormi výmenou za zníženie trestu. Ovidio Guzmán Lopez, prezývaný „El Raton“ alebo „Potkan“, sa priznal k dvom bodom obžaloby z drogového sprisahania a dvom bodom obžaloby z vedomého zapojenia sa do pokračujúceho zločineckého podnikania.Mike Vigil, bývalý vedúci operácií Úradu pre boj proti drogám (Drug Enforcement Administration), pre agentúru AFP povedal, že Guzmán Lopez by mohol americkým úradom poskytnúť cenné informácie o karteli a jeho ochrancoch.V dohode o vine a treste Guzmán Lopez uviedol, že koordinoval pašovanie obrovského množstva kokaínu, heroínu, fentanylu a iných drog a prekurzorových chemikálií z Mexika do Spojených štátov.