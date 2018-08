Syn Usámu bin Ládina sa oženil s dcérou Muhammada Attu

Na archívnom zábere z videa sa nachádza Hamza bin Ládin (vľavo), syn Usáma bin Ládina. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Hamza bin Ládin, syn vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, sa oženil s dcérou Muhammada Attu - únoscu lietadiel, ktoré 11. septembra 2001 spáchali útoky na USA. S odvolaním sa na bin Ládinovu rodinu o tom informoval britský denník The Guardian.Nevlastní bratia Usámu bin Ládina, Ahmad a Hasan Attovci, sa okrem toho domnievajú, že Hamza zaujal v al-Káide vedúcu pozíciu a mohol by mať v úmysle pomstiť smrť svojho otca, ktorý prišiel o život v roku 2011 pri zásahu amerického komanda v Pakistane.Hamza je jedným z troch synov, ktorých Usáma bin Ládin mal s jednou zo svojich manželiek, Chajríou Sabárovou. Tá s ním žila v jeho skrýši v Abbottábáde, ktorá sa nachádzala v blízkosti veľkej základne pakistanskej armády. Práve tam bol bin Ládin v roku 2011 zabitý.Hamza bin Ládin po smrti otca niekoľkokát vyzval svojich stúpencov, aby pokračovali v útokoch v západných metropolách a vo vojne proti Washingtonu, Londýnu, Parížu a Tel Avivu. Je vnímaný ako pobočník súčasného vodcu al-Káidy Ajmana Zawahrího.Ako podľa Guardianu uviedol Ahmad Atta, "Počuli sme, že sa oženil s dcérou Muhammada Attu. Nie sme si istí, kde je, ale mohol by byť v Afganistane."Západné tajné služby sa o miesto, kde by sa Hamza bin Ládin mohol nachádzať, zaujímajú posledné vyše dva roky. Považujú ho totiž za osobu, ktorá by mohla stmeliť nasledovateľov bin Ládina. Jeho manželstvo s Attovou dcérou podľa Guardianu zrejme potvrdzuje, že ľudia spätí s atentátmi z 11. septembra zostávajú jadrom al-Káidy a že samotná organizácia funguje aj naďalej v súlade s odkazom Usámu bin Ládina.Ďalší z bin Ládinových synov, Chálid, bol zabitý pri americkom útoku v Abbottábáde. Tretí, Saad, prišiel o život v roku 2009 pri útoku dronu v Afganistane. Listy údajne napísané Usámom bin Ládinom naznačovali, že pripravuje Hamzu, aby ho nahradil a pomstil Saadovu smrť.Bin Ládinove manželky a deti sa po útokoch na USA vrátili do Saudskej Arábie, kde im bývalý korunný princ Muhammad bin Nájif poskytol útočisko. Rodina zostáva v tesnom kontakte s bin Ládinovou matkou Aalijou Ghánimovou.Administratíva prezidenta USA Baracka Obamu koncom roku 2017 uvalila na Hamzu bin Ládina sankcie po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí USA dospelo k záveru, že sa aktívne angažuje v teroristickej činnosti a predstavuje preto hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Jeho meno bolo zaradené na zoznam teroristov, čím mu bol zamedzený prístup do amerického finančného systému.Hamza bin Ládin, narodený v roku 1989 v Saudskej Arábii, sa stal oficiálnym členom al-Káidy iba pred asi štyrmi rokmi.