Sýrska plavkyňa prešla pešo Turecko a hodiny tlačila k brehu deravý čln, napriek koncu na olympiáde patrí k šampiónom

28.7.2021 - Jej päť rokov príprav na vystúpenie v olympijskom bazéne sa skončilo po minúte, šiestich sekundách a 78 stotinách. Sýrska plavkyňa Yusra Mardiniová síce nepostúpila do semifinále na 100 m motýlik, napriek tomu sa zaradila k veľkým šampiónom tohtoročných olympijských hier. Predstavuje totiž ukážku toho, ako šport dokáže zmeniť život človeka.Keby 23-ročnej športovkyni niekto pred šiestimi rokmi v deravom člne plaviacom sa v Egejskom mori povedal, že sa dostane na olympiádu, pravdepodobne by tomu neverila. Práve v roku 2015 sa vtedy 17-ročná Mardiniová spolu s tuctom ďalších ľudí rozhodla odísť zo Sýrie za lepšími zajtrajškami.Najprv prešla pešo Turecko a do Grécka sa dostala po mori. Pre všetkých musel stačiť menší čln v pochybnom stave, ktorý krátko po vyplávaní začal naberať vodu. Mardiniová spolu so sestrou a dvomi chlapmi skončili do vody, pričom 3,5 hodiny ťahali čln k pobrežiu. Všetci sa napokon zachránili. "Povedala som si, že som predsa plavkyňa, takže je mojou povinnosťou plávať,“ priznala podľa webu sport.pl.Vytrvalosť sa jej nakoniec vyplatila. Dostala sa cez polovicu Európy až do Nemecka. Usadila sa v Hamburgu, kde mohla opäť plávať. A podarilo sa jej dostať na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Spočiatku vôbec netušila, že ju Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaradil do tímu utečencov, pretože, ako priznala, nerada sledovala e-maily. Radostnú správu jej priniesli až novinári.Po vystúpení v Riu sa jej život v ďalších rokoch trochu zrýchlil. Mardiniová sa stala veľvyslankyňou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a dokonca mala audienciu u pápeža Františka. O jej príbehu sa už mnoho popísalo a momentálne sa o nej nakrúca film, ktorý bude na Netflixe k dispozícii na budúci rok."Môj príbeh som už rozprávala miliónkrát, ale ak budem musieť, poviem ho ďalší miliónkrát, pretože dáva ľuďom nádej,“ poznamenala Mardiniová, ktorú časopis People zaradil do menoslovu 25 žien meniacich svet.Napriek tomu, že jej účinkovanie v Tokiu bolo pravdepodobne posledným dobrodružstvom na olympijských hrách, má pred sebou nový cieľ. "Chcem si zaobstarať nemecký pas, dokončiť školu a potom si otvoriť vlastnú školu plávania,“ priblížila Yusra Mardiniová.