Sýrske provládne jednotky obkľúčili turecké pozorovateľské stanovište

Damask 25. augusta (TASR) - Dobre opevnené turecké pozorovateľské stanovište neďaleko mesta Morek na severozápade Sýrie sa dostalo do obkľúčenia po tom, ako sýrska armáda vytlačila z danej oblasti povstalcov. V sobotu o tom na základe očitého svedectva svojich novinárov informovala agentúra AP.Sýrske úrady zobrali v sobotu skupinu novinárov na prehliadku nedávno dobytých dedín, ako aj mesta Chán Šajchún, ktoré bolo dôležitou povstaleckou baštou, až kým ho v stredu nedobyli sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Dôstojník sýrskej armády počas tejto cesty pre AP uviedol, že turecké jednotky, ako aj skupiny povstalcov so svojimi rodinami, sú teraz uzavreté v rozsiahlom areáli pozorovacieho stanovišťa, ktoré je obohnané ochranným múrom.Novinári sa zdržiavali vo vzdialenosti približne dvoch kilometrov od tureckého pozorovacieho stanovišťa.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu poprel správy o tom, že by akékoľvek turecké jednotky v Sýrii boli obliehané provládnymi silami.Sýrska vláda prezidenta Bašára Asada začala ofenzívu na provinciu Idlib, v ktorej žijú približne tri milióny obyvateľov, ešte 30. apríla. Vládne sily vedú v tejto oblasti prudké boje s džihádistami a spriaznenými povstaleckými skupinami. Väčšinu provincie Idlib, ako aj časti susedných provincií Lázikíja, Hamá a Aleppo ovláda od januára aliancia radikálnych islamistických skupín Haját Tahrír aš-Šám.Stupňujúce sa násilie v Idlibe ohrozuje prímerie, ktoré ešte v septembri uzavreli Rusko a Turecko pod podmienkou, že okolo povstaleckej enklávy vznikne demilitarizovaná zóna.