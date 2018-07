Sýrske vládne sily vstúpili do mesta Kunajtra na Golanských výšinách

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 26. júla (TASR) - Sýrske vládne sily vstúpili vo štvrtok popoludní do mesta Kunajtra, správneho centra rovnomennej provincie na juhozápade krajiny, kde už niekoľko týždňov vedú úspešnú ofenzívu proti povstalcom. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na sýrske štátne médiá.V uvedenom meste na Golanských výšinách, ktoré sa nachádza pri hranici Izraelom okupovanej časti tohto regiónu, vztýčili vojaci slúžiaci vláde v Damasku sýrsku štátnu zástavu, uviedla armádna mediálna centrála. Tá zverejnila taktiež fotografie z vnútornej časti Kunajtry, kde sú domy silno poškodené ešte z vojen s Izraelom pred niekoľkými desaťročiami.Sýrska štátna televízia uviedla, že vládne sily sa neskôr zmocnili aj blízkeho mesta Sahim al-Ghúlán.Prevažnú časť provincie Kunajtra ovládali ešte donedávna rôzne protivládne skupiny vrátane teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Tú sa už podarilo v Sýrii vo veľkej miere poraziť, stále si však udržiava kontrolu nad malými územiami na východe i juhu krajiny. Stredajšie útoky IS v meste Suwajdá a okolitých dedinách si vyžiadali najmenej 216 obetí na životoch.Sýrske vládne jednotky sa dostali do pásma pri hraniciach Izraelom okupovanej časti Golanských výšin ešte v utorok, čo bolo prvýkrát od povstania z roku 2011, ktoré stálo na začiatku občianskej vojny v Sýrii.Sýrske vládne sily v júni spustili za podpory Ruska mohutnú ofenzívu proti povstalcom v oblastiach neďaleko hraníc s Jordánskom a Izraelom. Boje vyhnali z domovov státisíce Sýrčanov; mnohí z nich hľadali útočisko v blízkosti Golanských výšin, sporného územia nachádzajúceho sa medzi Izraelom a Sýriou.Izrael okupuje pôvodne sýrske Golanské výšiny od šesťdňovej vojny z roku 1967. Na základe dohody z roku 1974 je na hraniciach oboch krajín demilitarizovaná zóna.