Sýrsky prezident mesiac pred voľbami odvolal premiéra, dôvodom je zhoršujúca sa ekonomická kríza

Vláda čelí verejnému hnevu

Ekonomiku podkopú aj sankcie

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sýrsky prezident Baššár al-Asad vo štvrtok odvolal z funkcie premiéra Imáda Chamísa. Stalo sa tak mesiac pred voľbami v čase zhoršujúcej sa ekonomickej krízy, ktorá vyvoláva hnev obyvateľov na územiach pod jeho kontrolou.Chamísa, ktorý bol premiérom od roku 2016, do volieb nahradí Husajn Arnús, doterajší minister verejných prác a výstavby. Parlamentné voľby sa majú uskutočniť v júli a vzísť by z nich mala nová vláda.Prekvapivé rozhodnutie prišlo v čase prehlbujúcej sa ekonomickej krízy, z dôvodu ktorej čelí al-Asadova vláda verejnému hnevu, ktorý sa už prejavuje aj v uliciach. Takéto protestné scény na vládou ovládaných územiach nebolo vidieť od počiatočných dní občianskej vojny, ktorá sužuje krajinu posledné desaťročie.Nie je celkom jasné, čo by mohol dočasný premiér za mesiac urobiť, aby zachránil upadajúcu ekonomiku.Tú ešte viac podkopú nadchádzajúce nové sankcie z dielne americkej vlády, ktoré sa dotknú každého subjektu alebo krajiny, ktoré budú obchodovať so sýrskou vládou. Do platnosti vstúpia v druhej polovici júna.