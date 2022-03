Systém kurzarbeit kryje aj podnikateľské riziká, odborníčka to pokladá za chybu

Zákon popri katastrofách a mimoriadnych situáciách umožňuje pomoc aj pri podnikateľských rizikách

Ako funguje po novom kurzarbeit

Výška štátnej dotácie



Výška štátnej dotácie na zamestnanca predstavuje 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje.



Výška štátnej dotácie je však najviac 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.



Maximálna výška štátnej dotácie na jednu hodinu prekážok v práci v roku 2022 bude 60 % z 1/174 x 2 x 1 133 eur = 60 % z 13,0230 eur = 7,8138 eur.



Štátna dotácia sa poskytuje celkovo najviac 6 mesiacov v 24 po sebe nasledujúcich mesiacoch. Vláda SK môže toto obdobie predĺžiť na základe nariadenia vlády.



Príklad nízkopríjmového zamestnanca:

Príklad zamestnanca s vysokým príjmom

Aké podmienky musia splniť firmy, aby mali nárok na podporu







I. Podmienky pre zamestnávateľa





Obmedzenie činnosti zamestnávateľa

Najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa mala prekážky v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.





Povinné poistné zaplatené za obdobie najmenej 24 mesiacov





Zamestnávateľ musí ku dňu podania žiadosti o podporu splniť podmienku platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie počas celého trvania tejto povinnosti, ktorá trvala najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa žiada štátna podpora.



Táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, že existujú zamestnávateľom povolené splátky dlžných príspevkov na sociálne zabezpečenie a dlžná suma sa nestala splatnou.





Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania

Zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o štátnu dotáciu.





Písomná dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom





Zamestnávateľ musí uzavrieť:



A) písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov



Alebo



B) písomnú dohodu so zamestnancom, že žiada o poskytnutie štátneho príspevku*



Alebo



C) súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu písomnej dohody podľa písm. a) a b)



*platí, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov





Predloženie formulára žiadosti o štátnu dotáciu najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca







Povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá štátna dotácia





Táto podmienka musí byť splnená najmenej 2 mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia.



Uvedené sa nevzťahuje na pracovné miesto zrušené na základe skončenia pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnanca alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.















Zdroj: Grant Thornton











II. Podmienky pre zamestnanca



(keďže štátna dotácia sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca)





Prekážka v práci

Zamestnanec bol na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.





Trvanie pracovného pomeru

Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere aspoň 1 mesiac ku dňa podania žiadosti.





Aktívny zamestnanec

Zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote.





Využitie ročnej dovolenky/pozitívneho konta pracovného času

Zamestnanec si vyčerpal dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok. U zamestnávateľa, kde je zavedené konto pracovného času, tak zamestnanec musí mať vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (platí napr. pre výrobný podnik so zavedenými pracovnými zmenami).





Preradenie práce

Zamestnávateľ nemôže preradiť zamestnanca na inú pozíciu v rámci dohodnutého typu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.





Zhoda štátnej dotácie a iných štátnych príspevkov

Štátna dotácia nemôže byť udelená zamestnancovi, na ktorého zamestnávateľ poberá iné štátne príspevky, napr. príspevok na podporu zamestnávania













