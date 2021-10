Systém stravného sa zhorší pre všetkých, AMOBE považuje Viskupičov návrh za poškodzujúci a protisociálny

Zmeny sa podpíšu na dostupnosti teplého obeda

27.10.2021 - Parlamentom schválené zmeny v zdaňovaní gastrolístkov a finančných príspevkov na stravu zhoršia systém stravného pre všetky skupiny zamestnancov, živnostníkov, zamestnávateľov i pre gastrosektor. V tlačovej správe na to upozornila Asociácia moderných benefitov (AMOBE) združujúca emitentov stravných lístkov.Schválenie legislatívneho návrhu od poslanca NR SR za SaS Mariána Viskupiča považuje AMOBE za poškodzujúce, protizamestnanecké a protisociálne, ohrozujúce celý systém podpory stravovania.„Zo stravného nad 2,81 eura sa bude po novom platiť daň z príjmu a odvody. Bude sa to týkať aj zamestnancov stravujúcich sa v kantínach, ktorí za stravné nad tento limit zaplatia dane i odvody," tvrdí AMOBE. Na Viskupičovu novelu preto podľa emitentov gastrolístkov doplatia všetky formy stravovania, v ktorých prispieva zamestnávateľ nad rámec 2,81 eura.„Napríklad pri hodnote stravného 5,10 eura a príspevku zamestnávateľa zo sociálneho fondu vo výške 2 eurá bude nové daňovo-odvodové zaťaženie vo výške 0,59 eura na jeden stravný lístok," varuje AMOBE. Takmer 1,5 milióna pracujúcich bez ohľadu na to, či budú využívať stravenky, alebo peňažný príspevok, tak príde pri 20 pracovných dňoch mesačne o 11,80 eura.Schválená legislatíva pritom znevýhodní aj živnostníkov. Tí si doteraz mohli odpočítať z daní stravné do výšky 5,10 eura na deň, od nového roku to bude len 2,81 eura.„Je takmer isté, že zmeny v stravnom a daňovo-odvodová penalizácia prispejú k obmedzeniu dostupnosti teplého obeda v menučkových reštauráciách tak, ako sme ich poznali doteraz. Pre veľkú skupinu zamestnancov sa stane obedové menu nedostupné, čo bude znamenať ďalšiu ranu pre gastrosektor, ktorý takmer z polovice stojí na obedových menu," dodáva AMOBE.Podnikatelia už nebudú musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok schválil parlament. Dokladovanie súm stravného podľa koaličných poslancov predstavuje značnú administratívnu záťaž, ktorá sa týmto odbúra.Kým v súčasnosti si podnikatelia môžu do daňových výdavkov zahrnúť a zdokladovať stravné vynaložené za každý odpracovaný deň v sume 5,10 eura, po novom to bude bez akéhokoľvek dokladovania už len suma 2,81 eura na deň.Legislatívnym návrhom sa má od januára zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. Parlament však schválil pozmeňujúci návrh predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS), ktorým sa z pôvodného návrhu vypustilo šesť zo siedmich novelizačných článkov.„Veci, na ktorých nebola zhoda na ministerstvách, z pôvodného návrhu vyraďujeme," povedal ešte minulý týždeň v stredu v pléne Viskupič. V schválenom legislatívnom návrhu však podľa neho zostáva nastavenie spravodlivosti medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. „Gro zostáva a ďalšie veci, verím, že v budúcnosti budú na stole," tvrdí.Z pôvodného návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa novelizovali aj súvisiace zákony, sa tak stal výlučne návrh novely zákona o dani z príjmov.Podľa pôvodného zámeru mohol zamestnávateľ svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín. Tento návrh sa však nakoniec vypustil.