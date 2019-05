Szijjártó: Bezpečnosť Európy závisí od Turecka

Péter Szijjártó, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. mája (TASR) - Bez dodržania dohody o zastavení migrácie medzi Európskou úniou a Tureckom by bolo treba rátať s výrazným migračným tlakom smerom z juhu, preto možno konštatovať, že bezpečnosť Európy závisí od Turecka. Vyhlásil to v piatok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po schôdzke s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom.Podľa agentúry MTI maďarský minister povedal, že Maďarsko vníma Turecko ako strategického spojenca a priateľa, pričom si veľmi váži úlohu, ktorú Turecko zohráva v garantovaní európskej bezpečnosti.zdôraznil Szijjártó.Čavušoglu podotkol, že existujú krajiny, ktoré kritizujú Turecko, pričom by sa mali pri vytváraní vzťahov skôr zamerať na boj proti prisťahovalectvu či terorizmu.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)