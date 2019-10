Szijjártó: Je v záujme Maďarska,aby Turecko vrátilo migrantov do Sýrie

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Péter Szijjártó. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Budapešť 16. októbra (TASR) - Je v záujme Maďarska, aby Turecko vrátilo migrantov do Sýrie a neotváralo im dvere do Európy. V utorok to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informovala o tom agentúra AP.Šéf maďarskej diplomacie pre miestne štátne médiá uviedol, že "Maďarsko sa v tejto otázke pozerá výhradne na vlastné národné záujmy a nie na záujmy druhých".Szijjártó v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že Budapešť chce pomôcť migrantom s ich návratom domov "mierumilovným, pokojným a bezpečným spôsobom".Minulý týždeň Szijjártó priznal, že Maďarsko "dlhý čas" bránilo EÚ v zverejnení vyhlásenia, podľa ktorého môže turecká vojenská operácia na severe Sýrie vyvolať ďalšiu migračnú vlnu.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v pondelok Orbánovi poďakoval za to, že sa Turecka zastáva na medzinárodnej scéne, ako aj za to, že v Budapešti otvorili zastupiteľskú kanceláriu Turkickej rady. Jej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Turecko, pričom Maďarsko má štatút pozorovateľskej krajiny. Turecký líder by mal 7. novembra navštíviť Budapešť v rámci maďarsko-tureckého vládneho summitu.Opozičná maďarská strana Demokratická koalícia (DK) v utorok popoludní vydala vyhlásenie, ktorým protestovala proti tomu, že Orbán otvorene podporuje "krutého diktátora, ktorý svojimi vojnovými opatreniami nesie zodpovednosť za smrť ľudí".