Szijjártó kritizoval zámer obnoviť vysielanie stanice Slobodná Európa

Na archívnej snímke Péter Szijjártó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/New York 2. októbra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ostro kritizoval pripravované obnovenie maďarského vysielania rozhlasovej stanice Slobodná Európa. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu National Public Radio (NPR) v New Yorku v utorok povedal, že to považuje za urážlivé, pretože v Maďarsku je úplná sloboda tlače.Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság v tejto súvislosti v stredu pripomenulo, že vysielanie má obnoviť štátna United States Agency for Global Media. Zámerom rozhlasovej stanice je prinášať nezávislé spravodajstvo do krajín, v ktorých je iba čiastočná, alebo žiadna sloboda tlače.zdôraznil Szijjártó a dodal, že všetky médiá, ktoré majú vedúce postavenie na maďarskom trhu, sú voči vláde kritické.NPR v máji zverejnil analýzu maďarských médií a skonštatoval, že 90 percent tlače a ďalších mediálnych produktov je pod vplyvom maďarskej vlády.Heti Világgazdaság podotkol, že v rozhovore šéf maďarskej diplomacie nespomenul koncentráciu pravicových médií blízkych maďarskej vláde do neziskovej Nadácie stredoeurópskej tlače a médií (KESMA) a opomenul uviesť aj skutočnosť, že túto fúziu mediálnych podnikov nemohol preveriť ani protimonopolný úrad, pretože vládnym nariadením ju označili za krok národnostrategického významu.