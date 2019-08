Szijjártó: Maďarsko chce spolupracovať s Indiou

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Péter Szijjártó. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Budapešť 26. augusta (TASR) - Indiu možno považovať za veľmoc vo viacerých oblastiach a má prírodné zdroje, zatiaľ čo Maďarsko disponuje konkurencieschopnými odbornými vedomosťami, ktoré by mohli tvoriť základ maďarsko-indickej spolupráce. Povedal to v pondelok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom indickej diplomacie Subrahmanjamom Džajšankarom.Podľa agentúry MTI Szijjártó spresnil, že Maďarsko a India chcú budovať vzájomnú spoluprácu v oblastiach filmovej tvorby, digitalizácie, vodného hospodárstva, využívania slnečnej energie a farmaceutiky.Indický minister zdôraznil, že konkurencieschopnosť Maďarska a tamojšie priaznivé podnikateľské prostredie pre zahraničných investorov predurčujú túto krajinu k tomu, aby bola užitočným partnerom Indie, ktorá sa usiluje o obojstranne výhodnú spoluprácu.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)