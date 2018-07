Szijjárto: Srbsko by mali do EÚ prijať skôr, nie až v roku 2025

Na snímke maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Budapešť 27. júla (TASR) - Maďarsko aj naďalej podporuje snahy Srbska o vstup do Európskej únie, pretože je to jeho politickým a hospodárskym záujmom. Povedal to v piatok v Belehrade maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého by EÚ mala prijať Srbsko čo najskôr.Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie absolvoval oficiálnu návštevu Srbska. Rokoval s prezidentom Aleksandarom Vučičom, s ministrom pre energetiku Aleksandarom Antičom a s ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Joksimovičovou.Szijjártó poznamenal, že Úniou určený cieľový rok 2025 je veľmi vzdialený, Srbsko by sa malo stať jej členom podstatne skôr.vyhlásil maďarský minister.Szijjártó rokoval so srbskými predstaviteľmi tiež o podpore podnikateľov maďarskej menšiny vo Vojvodine, ale aj o opatreniach na riešenie problémov na maďarsko-srbských hraničných priechodoch.