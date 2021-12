SZĽH predstavil nové reprezentačné dresy, dominovať budú tradičné farby a štátny znak na hrudi

Slovenskí hokejisti na olympiáde ešte nechýbali

Slováci sa postavia Fínom

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v spolupráci s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) predstavil koncept dresov slovenskej hokejovej reprezentácie pre blížiace sa zimné olympijské hry v Pekingu aj celý olympijský cyklus 2022 až 2026.Dominantnými sú tradičné slovenské farby, zobrazené na čistých plochách za účelom ich vyniknutia. Vzhľad dresu dotvára konzervatívny, no minimalistický dizajn. Hlavným prvkom je štátny znak Slovenskej republiky dominujúci na hrudi.Konečnú podobu dresov pre svetové šampionáty dotvára oficiálne hokejkové logo Slovenského zväzu ľadového hokeja umiestnené na ramenách. Na olympiáde logá federácii na dresoch nebudú."Nové dresy budú vyrobené tradične v dvoch sadách. Prvej dominuje biela farba, pri druhej vyniká tmavomodrá. Konečný návrh zodpovedá presne vymedzeným pravidlám, ktoré definujú, čo musí obsahovať národný dres pre účely veľkolepých medzinárodných turnajov, akými sú práve zimné olympijské hry v Pekingu 2022. Výrobcom dresov je americká spoločnosť Nike," informoval web Slovenského zväzu ľadového hokeja.Slovenskí hokejisti v ére samostatnosti dosiaľ nikdy nechýbali v dejisku záverečného turnaja zimných olympijských hier. Tento rok si naň vybojovali postup v úspešnej augustovej kvalifikácii doma v Bratislave, kde postupne zdolali Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1.Po spečatení postupu oznámil Slovenský zväz ľadového hokeja v kooperácii s Medzinárodnou hokejovou federáciou a NHL prvé tri mená svojej olympijskej súpisky. Spomedzi hráčov pôsobiacich v zámorskej profilige sa nimi stali brankár Jaroslav Halák a obrancovia Andrej Sekera s Erikom Černákom. Ďalšie mená odhalí vedenie reprezentácie až pri tvorbe záverečnej nominácie na pekinský turnaj v druhej polovici januára.Mužský hokejový turnaj pod piatimi kruhmi štartuje 9. februára. Nateraz na základe dohody medzi IIHF, NHL a hráčskou asociáciou NHLPA aj s účasťou zámorských profesionálov, no konečný verdikt padne začiatkom januára.Slováci otvoria boje v základnej C-skupine 10. februára dopoludnia o 9.40 SEČ duelom proti Fínom. O deň neskôr v rovnakom čase nastúpia proti Švédom a 13. februára skoro ráno o 5.10 SEČ zavŕšia skupinový program proti Lotyšom.Do štvrťfinále automaticky postúpia víťazi troch skupín a najlepší tím spomedzi druhých miest. Zostávajúcich osem účastníkov si zahrá takzvanú kvalifikáciu o štvrťfinále. Po spoznaní druhého kvarteta postupujúcich pokračuje turnaj až do finále tradičným vyraďovacím spôsobom. Boj o zlato je na programe 20. februára.