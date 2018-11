T. Borec: Koncipientska prax by sa skracovať nemala

Šéf Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Prax advokátskeho koncipienta by sa v súčasnosti nemala skracovať. Myslí si to šéf Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Borec. Reagoval tak na novely zákona o advokácii, ktoré hovoria o skrátení praxe z piatich na tri roky, a o ktorých rokoval v utorok parlamentný ústavnoprávny výbor.Borec je za ponechanie päťročnej praxe a zdôrazňuje najmä potrebu zvýšiť kvalitu vzdelávania a absolventov právnických fakúlt. V súčasnosti je totiž podľa jeho slov problém práve kvalita absolventov právnických fakúlt, čo je dlhodobý trend. Skrátenie koncipientskej praxe by preto podľa neho nebola dobrá zmena pre klientov, ktorí majú záujem o kvalitné právne služby.upozornil Borec, ktorý mieni sám prísť so skrátením praxe, keď sa zvýši kvalita absolventov právnických fakúlt.Skrátenie praxe navrhujú opozičné hnutia OĽaNO a Sme rodina. Nesúhlasia s názorom SAK. Predkladatelia tvrdia, že súčasne platná päťročná prax advokátskeho koncipienta sa javí ako neopodstatnene dlhá, až diskriminačná, oproti iným významným právnickým profesiám. Napríklad v prípade sudcov a prokurátorov je len trojročná prax podmienkou pripustenia k justičnej skúške.Novely tiež majú zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka či inú právnu prax. Poslanci pripomínajú, že v súčasnosti možno započítať prax len niektorých právnických profesií, ako je napríklad sudca či právny čakateľ prokuratúry.