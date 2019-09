T. Capote sa narodil pred 95 rokmi, preslávili ho Raňajky u Tiffanyho

Spisovateľ Truman Capote, archívna snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans/Bratislava 30. septembra (TASR) - Románom Chladnokrvne sa Truman Capote zaradil medzi priekopníkov non-fiction, respektíve reportážnej prózy. Bol majstrom poviedok, ktorých hrdinami sú ľudia hľadajúci, zraňovaní či vylúčení zo spoločnosti. Od jeho narodenia uplynie v pondelok 30. septembra 95 rokov.Úspech zaznamenal aj novelou Raňajky u Tiffanyho, ktorú preslávila aj jej rovnomenná filmová adaptácia s Audrey Hepburnovou v hlavnej úlohe.Truman Capote (vlastným menom Truman Streckfus) sa narodil 30. septembra v New Orleans ako dieťa 16-ročnej kráľovnej krásy a o tri roky staršieho mladíka. Po ich rozvode vyrastal u príbuzných v Monroeville na americkom juhu. Meno Capote získal po druhom manželovi svojej matky.V detstve sa hrával s dievčatkom Harper Leeovou, ktorá bývala v susedstve. V dospelosti, keď už obaja písali, sa navzájom stali predlohou postáv vo svojich dielach. Harper Leeová umiestnila Capoteho do románu To Kill a Mockingbird (Ako zabiť vtáčika), podľa ktorého bol nakrútený aj film.Spisovateľský talent u zasnívaného malého Trumana Capoteho objavila učiteľka strednej školy. Povzbudila ho k písaniu a tak sa jeho poviedky objavili v školskom časopise. Rodičia ho na radu ostatných učiteľov (javil sa im ako mentálne zaostalý) poslali k psychiatrovi, ktorý o ňom prekvapujúco zistil, že má nadpriemernú inteligenciu. Capote dovtedy neprospieval ani v angličtine, hoci sa sám naučil písať i čítať už ako päťročný. Strednú školu nedokončil, odišiel do New Yorku, kde sa neskôr zamestnal v redakcii denníka New Yorker.Už jeho debutový román Other Voices, Other Rooms (Iné hlasy, iné izby, 1948) a zbierka poviedok A Tree of Night and Other Stories (Strom v noci a iné poviedky, 1949), vyvolali pozornosť verejnosti. Román dokonca škandál, pretože bol v tom čase nevídaným popisom vzťahu medzi mladým chlapcom a dekadentným transvestitom.V roku 1958 mu vyšla novela Breakfast at Tiffany's (Raňajky u Tiffanyho), ktorá sa odlišovala od jeho predošlých snových a zahmlených diel. Je retrospektívnym rozprávaním hlavného hrdinu spisovateľa o susede v dome, kde žil pred niekoľkými rokmi. O samotnom rozprávačovi sa veľa nedozvieme, ide mu o vyrozprávanie príbehu svojej nenaplnenej lásky. Mladá Holly Golightlyová prichádza do mesta hľadať svoje šťastie, ktoré vidí v dobrom vydaji. Tomuto cieľu podmieňuje svoje konanie, ktoré však ona sama nepovažuje za nemorálne alebo neetické.Spisovateľovi priniesla krátka novela slávu aj vďaka úspešnej filmovej adaptácii, v ktorej hlavnú úlohu naivnej mladej ženy stvárnila Audrey Hepburnová. Film ocenený dvoma Oscarmi za hudbu Henriho Manciniho a za titulnú pieseň nakrútil režisér Blake Edwards.Ďalším dielom Trumana Capoteho bol psychologický román In Cold Blood (Chladnokrvne, 1965), ku ktorému ho inšpirovala skutočná dráma z juhu USA. Na vidieku boli zavraždení štyria príslušníci jednej rodiny. Capote sa na napísanie svojho diela chystal dôkladným zbieraním materiálu priamo na mieste zločinu. Autentická rekonštrukcia zločinu sa stala bestsellerom, hoci mala aj mnohých kritikov. Román (non-fiction novel) pred jeho vydaním vychádzal niekoľko rokov v tlači v podobe reportáží.Truman Capote, ktorý neskrýval svoju homosexualitu, zomrel v Los Angeles 26. augusta 1984 vo veku takmer 60 rokov na ochorenie pečene kombinované s predávkovaním drogami.