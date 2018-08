T. Gašpar bude radiť okrem D. Sakovej aj českému ministrovi vnútra

Tibor Gašpar, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 17. augusta (TASR) - Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar nebude robiť poradcu iba ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD), ale aj jej českému kolegovi Janovi Hamáčkovi. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Gašpar o tom hovoril aj pre Parlamentné listy, kde nevylúčil ani svoje ďalšie pôsobenie v politike.uviedol s tým, že by privítal od niektorých médií objektívnejší pohľad na jeho osobu a prácu. Útoky na jeho osobu považuje za účelové.Ministerke Sakovej má radiť hlavne v otázkach vnútornej bezpečnosti.priblížil.Bývalý policajný prezident nevylučuje svoje ďalšie pôsobenie v politike. Na základe doterajších skúseností sa domnieva, že jeho názory majú opodstatnenie a že s nimi súhlasí veľa ľudí.uzavrel s tým, že Gašpar na Slovensku stretáva ľudí, ktorí sa ho pýtajú, prečo to vzdal.Gašpar bol policajným prezidentom do konca mája. Jeho odchod žiadali ľudia na pochodoch Za slušné Slovensko, ktoré sa konali po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Gašpar odísť najskôr odmietal, nedokázal ho odvolať ani ďalší minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý potom odstúpil.Po Druckerovom odchode oznámil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), dočasne poverený riadením rezortu vnútra, že Gašpar vo funkcii skončí. Nová ministerka vnútra Denisa Saková následne oznámila meno jeho nástupcu, je ním Milan Lučanský.